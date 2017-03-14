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Хакеры украли личные фото Эммы Уотсон
15.03.2017 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В ночь 15 марта неизвестные опубликовали интимные фотографии актрисы Эммы Уотсон, известной по роли Гермионы в фильме «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание
Фотографий с Эммой Уотсон около 120 штук: на них она примеряет разную одежду и делает селфи в ванной. Также в сеть попали фотографии актрисы Аманды Сайфред, на которые она попала вместе со своим женихом Томасом Садоски.
На интернет-форуме The Fappening также появился список с фамилиями актрис, чьи личные фотографии хакеры обещают опубликовать в ближайшее время. Среди них модель Кайли Дженнер, актрисы Кирстен Данст, Мариса Томей, Эбигейл Спенсер и Джиллиан Мюррей.
Напомним, предыдущий масштабный слив в Сеть приватных фотографий американских знаменитостей
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В ночь 15 марта неизвестные опубликовали интимные фотографии актрисы Эммы Уотсон, известной по роли Гермионы в фильме «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание...
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