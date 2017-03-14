﻿ Хакеры украли личные фото Эммы Уотсон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Хакеры украли личные фото Эммы Уотсон

15.03.2017 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь 15 марта неизвестные опубликовали интимные фотографии актрисы Эммы Уотсон, известной по роли Гермионы в фильме «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание TJournal со ссылкой на форум Reddit.

Хакеры украли личные фото Эммы Уотсон
Эмма Уотсон. Фото: Reuters

Фотографий с Эммой Уотсон около 120 штук: на них она примеряет разную одежду и делает селфи в ванной. Также в сеть попали фотографии актрисы Аманды Сайфред, на которые она попала вместе со своим женихом Томасом Садоски.

На интернет-форуме The Fappening также появился список с фамилиями актрис, чьи личные фотографии хакеры обещают опубликовать в ближайшее время. Среди них модель Кайли Дженнер, актрисы Кирстен Данст, Мариса Томей, Эбигейл Спенсер и Джиллиан Мюррей.

Напомним, предыдущий масштабный слив в Сеть приватных фотографий американских знаменитостей произошел 1 сентября 2014 года. Среди пострадавших оказались Дженифер Лоуренс, Бар Рафаэли, Кирстен Данст, Ким Кардашьян, Кара Делевинь, Аврил Лавин, Селена Гомес и другие. Из-за интимного характера некоторых фото пользователи прозвали этот инцидент The Fappening.

Позже за эту утечку осудили 36-летнего жителя США по имени Райан Коллинз (Ryan Collins). Он обманывал знаменитостей: отправлял им поддельные электронные письма, которые были замаскированы под послания от Apple и Google и вынуждал жертв сообщать ему пароли от своих аккаунтов. Мужчину приговорили к 18 месяцам заключения в федеральной тюрьме.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь 15 марта неизвестные опубликовали интимные фотографии актрисы Эммы Уотсон, известной по роли Гермионы в фильме «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
А Ваш стартап готов помериться силами за первенство?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика