В ночь 15 марта неизвестные опубликовали интимные фотографии актрисы Эммы Уотсон, известной по роли Гермионы в фильме «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание TJournal со ссылкой на форум Reddit.



Эмма Уотсон. Фото: Reuters

Фотографий с Эммой Уотсон около 120 штук: на них она примеряет разную одежду и делает селфи в ванной. Также в сеть попали фотографии актрисы Аманды Сайфред, на которые она попала вместе со своим женихом Томасом Садоски.

На интернет-форуме The Fappening также появился список с фамилиями актрис, чьи личные фотографии хакеры обещают опубликовать в ближайшее время. Среди них модель Кайли Дженнер, актрисы Кирстен Данст, Мариса Томей, Эбигейл Спенсер и Джиллиан Мюррей.

Напомним, предыдущий масштабный слив в Сеть приватных фотографий американских знаменитостей произошел 1 сентября 2014 года. Среди пострадавших оказались Дженифер Лоуренс, Бар Рафаэли, Кирстен Данст, Ким Кардашьян, Кара Делевинь, Аврил Лавин, Селена Гомес и другие. Из-за интимного характера некоторых фото пользователи прозвали этот инцидент The Fappening.

Позже за эту утечку осудили 36-летнего жителя США по имени Райан Коллинз (Ryan Collins). Он обманывал знаменитостей: отправлял им поддельные электронные письма, которые были замаскированы под послания от Apple и Google и вынуждал жертв сообщать ему пароли от своих аккаунтов. Мужчину приговорили к 18 месяцам заключения в федеральной тюрьме.