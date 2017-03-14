Американец соединил голосовой помощник Alexa с подвижным черепом — получился пугающий говорящий череп. Об этом рассказывает сайт Gizmodo .



Изображение: ViennaMike / youtube.com

Житель США по имени Майк Макгурин (Mike McGurin) назвал свое изобретение «проект Йорик». Он использовал элементы Raspberry Pi и специальный череп с тремя осями вращения. В качестве основы выступили динамик Amazon Echo и голосовой помощник Alexa.

Макгурин записал видео, где он задает помощнику вопросы, а тот отвечает, покачивая головой и аккуратно вращая глазами. Нижняя челюсть у него при этом немного скрипит.

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Энтузиаст не объяснил, зачем ему понадобился такой необычный ассистент. «Лучше начните сейчас, до Хэллоуина осталось всего семь месяцев!» — иронично замечает обозреватель Gizmodo.