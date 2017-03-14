﻿ Картинка дня: самый жуткий голосовой помощник. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Картинка дня: самый жуткий голосовой помощник

15.03.2017 11:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американец соединил голосовой помощник Alexa с подвижным черепом — получился пугающий говорящий череп. Об этом рассказывает сайт Gizmodo.

Картинка дня: самый жуткий голосовой помощник
Изображение: ViennaMike / youtube.com

Житель США по имени Майк Макгурин (Mike McGurin) назвал свое изобретение «проект Йорик». Он использовал элементы Raspberry Pi и специальный череп с тремя осями вращения. В качестве основы выступили динамик Amazon Echo и голосовой помощник Alexa.

Макгурин записал видео, где он задает помощнику вопросы, а тот отвечает, покачивая головой и аккуратно вращая глазами. Нижняя челюсть у него при этом немного скрипит.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Энтузиаст не объяснил, зачем ему понадобился такой необычный ассистент. «Лучше начните сейчас, до Хэллоуина осталось всего семь месяцев!» — иронично замечает обозреватель Gizmodo.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американец соединил голосовой помощник Alexa с подвижным черепом — получился пугающий говорящий череп. Об этом рассказывает сайт Gizmodo.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Индийцы построили танк весом почти 70 тонн, который не выдерживают мосты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика