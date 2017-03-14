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Индийцы построили танк весом почти 70 тонн, который не выдерживают мосты

15.03.2017 11:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Модернизированный основной боевой танк Arjun получился на шесть тонн тяжелее базовой версии, пишет блог LiveFist со ссылкой на отчет комитета по обороне парламента Индии.

Индийцы построили танк весом почти 70 тонн, который не выдерживают мосты
Arjun. Фото: livefistdefence.com

Вес танка составил 68,6 тонн, что накладывает серьезные ограничения на применение этой боевой машины. Индийские военные считают, что столь массивная техника не сможет передвигаться по обычным дорогам и мостам, которые его просто не выдержат.

Да и оперативно перебросить танк к месту конфликта не получится. Кроме того, из-за большой массы Arjun Mk. II не сможет быстро передвигаться по пустыне.

В новой модификации Arjun Mk. II было значительно усилено бронирование, сделали это индийские специалисты за счет устаревших сплавов, поэтому масса машины существенно возросла.

Разработка танка Arjun ведется с 1990-х, и индийцев постоянно преследуют неудачи. Например, в 2011 году стало известно, что надежность его бортовых систем оставляет желать лучшего: тепловизионная система наблюдения танка днем «ослеплялась» собственной перегретой на солнце броней машины.

Сейчас на вооружении сухопутных войск Индии стоят 124 танка Arjun первой версии, вооруженных 120-мм нарезной пушкой и двумя пулеметами. Танк может развивать максимальную скорость до 70 км/ч, а его запас хода составляет всего 360 км.

 
 
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Модернизированный основной боевой танк Arjun получился на шесть тонн тяжелее базовой версии, пишет блог LiveFist со ссылкой на отчет комитета по обороне парламента...

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