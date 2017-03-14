Модернизированный основной боевой танк Arjun получился на шесть тонн тяжелее базовой версии, пишет блог LiveFist со ссылкой на отчет комитета по обороне парламента Индии.



Arjun. Фото: livefistdefence.com

Вес танка составил 68,6 тонн, что накладывает серьезные ограничения на применение этой боевой машины. Индийские военные считают, что столь массивная техника не сможет передвигаться по обычным дорогам и мостам, которые его просто не выдержат.

Да и оперативно перебросить танк к месту конфликта не получится. Кроме того, из-за большой массы Arjun Mk. II не сможет быстро передвигаться по пустыне.

В новой модификации Arjun Mk. II было значительно усилено бронирование, сделали это индийские специалисты за счет устаревших сплавов, поэтому масса машины существенно возросла.

Разработка танка Arjun ведется с 1990-х, и индийцев постоянно преследуют неудачи. Например, в 2011 году стало известно, что надежность его бортовых систем оставляет желать лучшего: тепловизионная система наблюдения танка днем «ослеплялась» собственной перегретой на солнце броней машины.

Сейчас на вооружении сухопутных войск Индии стоят 124 танка Arjun первой версии, вооруженных 120-мм нарезной пушкой и двумя пулеметами. Танк может развивать максимальную скорость до 70 км/ч, а его запас хода составляет всего 360 км.