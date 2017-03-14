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Золотая рыбка с "ходунками" растрогала пользователей соцсетей
15.03.2017 12:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Рыбка, которая не могла плавать, получила известность в интернете после того, как ей изготовили собственные «ходунки». Об этом рассказало издание
В один из зоомагазинов города Сан-Антонио покупатель принес золотую рыбку с врожденным расстройством плавательного пузыря. Эта болезнь не позволяла рыбке всплывать и опускаться — та все время застревала на дне аквариума.
Работник зоомагазина по имени Дерек изготовил аналог инвалидной коляски или ходунков. Он соединил несколько трубок для воздуха так, чтобы они охватили тело рыбки. Нижнюю часть он утяжелил, а сверху закрепил кусочек пенопласта. В результате рыбка смогла держаться в воде вертикально.
Подруга Дерека и блогер Тейлор Дин
Позже Дин навестила рыбку и
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Рыбка, которая не могла плавать, получила известность в интернете после того, как ей изготовили собственные «ходунки». Об этом рассказало издание Buzzfeed.
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