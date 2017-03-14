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Золотая рыбка с "ходунками" растрогала пользователей соцсетей

15.03.2017 12:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Рыбка, которая не могла плавать, получила известность в интернете после того, как ей изготовили собственные «ходунки». Об этом рассказало издание Buzzfeed.

Золотая рыбка с "ходунками" растрогала пользователей соцсетей
Фото: Taylor Dean / buzzfeed.com

В один из зоомагазинов города Сан-Антонио покупатель принес золотую рыбку с врожденным расстройством плавательного пузыря. Эта болезнь не позволяла  рыбке всплывать и опускаться — та все время застревала на дне аквариума.

Работник зоомагазина по имени Дерек изготовил аналог инвалидной коляски или ходунков. Он соединил несколько трубок для воздуха так, чтобы они охватили тело рыбки. Нижнюю часть он утяжелил, а сверху закрепил кусочек пенопласта. В результате рыбка смогла держаться в воде вертикально.

Золотая рыбка с "ходунками" растрогала пользователей соцсетей
Фото: Taylor Dean / buzzfeed.com

Подруга Дерека и блогер Тейлор Дин рассказала об «инвалидной коляске» для рыбки в твиттере — и та сразу же стала известной. Запись набрала более 20 тысяч ретвитов, некоторые пользователи писали, что рыбка на «ходунках» оказалась самым трогательным, что им доводилось видеть в интернете.

Позже Дин навестила рыбку и рассказала подписчикам, что та чувствует себя хорошо.

 
 
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Рыбка, которая не могла плавать, получила известность в интернете после того, как ей изготовили собственные «ходунки». Об этом рассказало издание Buzzfeed.

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