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В Беларуси задержали хакеров, которые украли 8 млн евро с банковских карт

15.03.2017 12:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Следственный комитет Беларуси при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресек деятельность организованной преступной группы, жертвами которой стали более 130 тысяч держателей платежных карт из 29 стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Преступная группа занималась компрометацией кредитных карт с использованием компьютерных технологий и вредоносных программ. Для этих целей были созданы несколько подставных онлайн-магазинов и фиктивная компания по разработке программного обеспечения», — говорится в сообщении.

Киберпреступники связывались с легальными платежными онлайн-сервисами и имитировали проведение многочисленных международных транзакций. В дальнейшем похищенные средства переводились на банковский счет на Кипре. Благодаря большому числу транзакций с маленькими суммами, связанных с интернет-сервисами, им несколько месяцев удавалось оставаться незамеченными.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 8 миллионов евро. Четыре участника группы, включая лидера, были установлены и задержаны правоохранительными органами Беларуси.

В настоящее время судом Фрунзенского района Минска в ходе разбирательств по этому делу одному из фигурантов был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на семь лет.

«Данное дело — очередное подтверждение тому, что успех расследования преступлений в сфере информационных технологий зависит от взаимодействия на международном уровне. Выражаем благодарность европейским правоохранителям, в том числе Кипра, за их вклад в установление обстоятельств кибермошенничества» — отметил начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Александр Сушко.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресек деятельность организованной преступной группы, жертвами...

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