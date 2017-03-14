Как сообщили 42.TUT.BY в i-Store (магазине со статусом Apple Premium Reseller), в Беларуси на следующей неделе начнутся продажи новой модели смартфонов «яблочной» компании — iPhone 6 (2017).





Чем он отличается от обычных iPhone 6?

Этот аппарат — «возрожденная» версия вышедшего еще в 2014 году iPhone 6. Главное (и единственное) отличие — 32 ГБ постоянной памяти. Ведь оригинальные iPhone 6 продавались только с 16, 64 и 128 ГБ памяти.

Остальные характеристики полностью совпадают с обычным iPhone 6: 4,7-дюймовый экран с разрешением 1334×750 пикселей, 8-мегапиксельная основная камера iSight со светосилой f/2,2, 1,2-мегапиксельная фронтальная камера, 64-битный процессор Apple A8 и 1 ГБ оперативной памяти.

Беларусь станет одной из первых стран, где будут продаваться эти смартфоны. Совсем недавно «возрожденные шестерки» в золотистом цвете поступили в продажу в Тайване и Китае.





Когда и по какой цене?

В i-Store утверждают, что iPhone 6 (2017) с 32 ГБ памяти в темно-сером цвете (Space Gray) поступит в продажу в Беларуси уже на следующей неделе по цене 1049 рублей.

Отметим, что сейчас белорусские ритейлеры продают восстановленные iPhone 6 с 16 ГБ памяти по цене от 1200 рублей, однако можно найти и более выгодные предложения . Официальная цена более нового iPhone 6s с 32 ГБ памяти установлена на уровне 1629 рублей.

Так что новый iPhone 6 (2017) — неплохой вариант для тех, кто хочет «попробовать Apple» и предпочитает покупать гаджеты в официальной рознице.