В преддверии «Марша нетунеядцев» столичные власти и милиция разместили в центре города водометы, которые предназначены для работы во время массовых беспорядков. 42.TUT.BY выяснил, где производятся такие машины и каковы их характеристики.



Фото: TUT.BY

Судя по фотографиям, перед нами водомет или, как принято называть на Западе, water cannon (водяная пушка) производства канадской фирмы Streit Group Company, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробная информация об этой машине размещена на сайте armyrecognition.com.



Фото: armyrecognition.com

Модель, под названием BR6 Predator («Хищник»), была впервые показана на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби в феврале 2013 года.

Вооружение

На машине установлены два водомета, дальность которых составляет 55−70 метров, вода подается под давлением до 20 бар. Водяной насос выпускается немецкой фирмой Ziegler. В зависимости от выбранного типа шасси могут применяться емкости объемом от 6500 до 12000 литров.



Фото: armyrecognition.com

Водометы управляются с центральной панели, «стрелку» помогают камеры и цветной ЖК-дисплей.

Защита

Окна кабины, фары и задние огни защищены стальными решетками. это необходимо на случай, если демонстранты будут забрасывать водомет камнями, тротуарной плиткой и другими тяжелыми предметами.



Фото: armored-cars.com

Автомобиль защищен по четвертому классу бронирования (BR 6) со специальными конструктивными особенностями, благодаря чему может противостоять пулям калибра 7.62×51мм.

Шасси и дополнительное оборудование

В качестве базы для BR6 Predator используются шасси грузовиков Mercedes, MAN, IVECO, КАМАЗ, который обеспечивают водомету отличную подвижность и проходимость.

Predator может оснащаться централизованной системой управления, системами наблюдения и записи. Кузов оснащен специальными приспособлениями, не дающими демонстрантам забраться наверх, замками, бульдозерным ножом и закрытыми сеткой прожекторами, позволяющими проводить полицейские операции ночью.

В какой именно комплектации «Хищники» были закуплены белорусскими силовиками — неизвестно.