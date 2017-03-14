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Презентация процессоров AMD Ryzen 5 состоится 11 апреля

15.03.2017 14:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация процессоров среднего уровня AMD Ryzen 5 состоится 11 апреля. В этот день компания официально расскажет о четырех новых моделях: 1600X, 1600, 1500X и 1400. Впрочем, сюрприза не будет, поскольку характеристики и стоимость новинок уже известны.

Самым мощным процессором в линейке Ryzen 5 является шестиядерный 1600X с частотой 3,6-4 ГГц стоимость которого составляет $249. Чуть менее производительный шестиядерный Ryzen 5 1600 с частотой 3,2-3,6 ГГц обойдется в $219.

Презентация процессоров AMD Ryzen 5 состоится 11 апреля

Бюджетный сегмент представлен четырехъядерными процессорами Ryzen 5 1500X с частотой 3,5-3,7 ГГц и Ryzen 5 1400 с частотой 3,2-3,4 ГГц, стоимость которых составляет $189 и $169.

Все процессоры имеют разблокированный множитель, что делает их привлекательными для любителей разгона.

 
 
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Презентация процессоров среднего уровня AMD Ryzen 5 состоится 11 апреля. В этот день компания официально...

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