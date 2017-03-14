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Видеокарта Radeon RX 580 дебютирует 4 апреля

15.03.2017 14:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация новых графических ускорителей AMD состоится в следующем месяце. Флагманские Radeon RX 580 и RX 570 будут представлены 4 апреля, в бюджетные Radeon RX 560 и RX 550 — 11 апреля. Старшие модели могут поступить в продажу уже 19 апреля. О цене пока ничего неизвестно.

Radeon RX 580 приписывают 4096 потоковых процессоров, 8 ГБ памяти HBM2 и 4096-разрядную шину. Пропускная способность карточки оценивается в 512 ГБ/с, а показатель TDP не должен превышать 225 Вт. Производительность в операциях одинарной точности составит примерно 12,5 терафлопс.

Видеокарта Radeon RX 580 дебютирует 4 апреля

Ранее прототип Radeon RX 580 был протестирован в шутере DOOM. Видеокарта смогла обеспечить 68 кадров/с в разрешении 3840 x 2160 пикселей при ультравысоких настройках с использованием API Vulkan.

Напомним, что в прошлом году компания выпустила только решения стоимостью до $300.

 
 
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Презентация новых графических ускорителей AMD состоится в следующем месяце. Флагманские Radeon RX 580 и RX 570...

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