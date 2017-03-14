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Соцсеть «ВКонтакте» запустила счетчик количества просмотров

15.03.2017 14:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Команда социальной сети «ВКонтакте» сообщила о запуске новой функции — счетчике количества просмотров. Он находится на видном месте под каждой записью и показывает, сколько пользователей увидели публикацию.

Счетчик просмотров поможет максимально быстро отслеживать интерес к записи: чтобы просмотр засчитался, пользователь не должен делать дополнительных действий. Количество просмотров будет видно всем пользователям — популярные материалы станут заметнее.

Соцсеть «ВКонтакте» запустила счетчик количества просмотров

«Каждый день «ВКонтакте» появляются десятки миллионов записей. У нас есть все, чтобы авторы отслеживали реакцию окружающих: под каждой записью видно, сколько человек поделились ей и поставили отметку «Нравится», сколько оставили комментариев. Иногда количество отметок «Нравится» не показывает, насколько запись действительно интересна — реальное количество просмотров всегда в разы больше. Поэтому мы вводим новый показатель: количество просмотров», - сообщили в пресс-службе соцсети.

 
 
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Команда социальной сети «ВКонтакте» сообщила о запуске новой функции — счетчике количества...

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