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South Park: The Fractured But Whole задержится на несколько месяцев
15.03.2017 16:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Несколько дней назад компания Ubisoft начала возвращать деньги пользователям, оформившим предварительный заказ на ролевую игру South Park: The Fractured But Whole. В связи с чем появились слухи о том, что разработчики столкнулись с серьезными проблемами и вовсе могут отменить игру.
Официальная информация по этому поводу появилась в блоге Ubisoft. Разработчики подтвердили, что игра действительно задержится на несколько месяцев. Компания планирует выпустить ее до конца текущего года. Точная дата будет объявлена позже, сообщает
Новая часть предлагает сюжет с супергеройской тематикой и специфическим мультсериальным юмором, а также новую пошаговую систему боя с возможностью перемещения персонажей на экране.
Изначально Fractured But Whole должен был поступить в продажу 6 декабря. Однако разработчикам понадобилось дополнительное время для улучшения качества проекта.
Напомним, что разработка предшествующей игры South Park: The Stick of Truth вовсе затянулась почти на два года.
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Несколько дней назад компания Ubisoft начала возвращать деньги пользователям, оформившим...
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