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Продано 1,5 миллиона приставок Nintendo Switch

15.03.2017 16:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Продажи приставки Nintendo Switch достигли 1,5 миллионов штук. По данным аналитической компании SuperData, в США было реализовано 500 тысяч приставок, в Японии – 360 тысяч, во Франции – 110 тысяч, в Великобритании – 58 тысяч.

Цифры подтверждают высокий спрос на новую приставку Nintendo. При этом сама компания планировала продать 2 миллиона Switch до конца марта, сообщает Ingame.

Сообщается также, что практически все покупатели приставки приобрели The Legend of Zelda: Breath of the Wild – примерно 1,34 миллиона человек, что связано с отсутствием на данный момент каких-либо других интересных игр для нее.

Продано 1,5 миллиона приставок Nintendo Switch

Стоимость Nintendo Switch составляет $300 или 22 500 рублей. Аналитики считают, что компания не сможет долго удерживать такой ценник и будет вынуждены снизить его на $50.

 
 
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Продажи приставки Nintendo Switch достигли 1,5 миллионов штук. По данным аналитической компании SuperData, в США...

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