Совсем недавно мы тестировали смартфон с белорусскими корнями — Venso Creon F5, и он нас не очень впечатлил . Однако, как выяснилось, у него есть конкурент — еще один гаджет, разрабатываемый в Беларуси — FLYCAT Оptimum 5002 .





У FLYCAT Оptimum 5002 есть один большой плюс — его маленькая стоимость. В Беларуси гаджет можно купить за 150−160 рублей (около 80 долларов по текущему курсу). Посмотрим, на что способен этот дешевый белорусский смартфон.

Китайское производство и невыдающиеся характеристики

Как и другие белорусские гаджеты — Venso — смартфоны FLYCAT собираются в Китае. В компании нам рассказали, что дизайн устройств (в частности, узорной задней крышки) разрабатывался совместно с китайской Oukitel.

Именно поэтому FLYCAT Оptimum 5002, как две капли воды, похож на Oukitel С3. Найдите отличия:



Более того, смартфоны практически идентичны по техническим характеристикам. Если сравнить информацию на сайте FLYCAT и Oukitel , то единственным отличием станет емкость аккумулятора — у белорусского варианта устройства она чуть больше (2200 мАч против 2000).

Все характеристики устройства — в таблице ниже:

Как видим, спецификации гаджета находятся на минимальном по текущим меркам уровне — довольно слабый процессор, 1 ГБ оперативной памяти и всего 8-мегапиксельная камера (на самом деле, даже 5 Мп — интерполяция до 8). Однако здесь нужно вспомнить стоимость FLYCAT Оptimum 5002 — всего 80 долларов!

Комплектация, дизайн и эргономика

Сразу после распаковки понятно, что перед нами смартфон «для начинающих». Во-первых, здесь есть довольно объемная 30-страничная инструкция — от назначения кнопок до настройки электронной почты, во-вторых, в комплекте с гаджетом идут какие-никакие наушники — сейчас это большая редкость для сверхбюджетных устройств.





Экран устройства изначально покрыт защитной пленкой. С одной стороны — это бесплатная дополнительная защита, с другой — пленка лишена олеофобного покрытия — пальцы на ней «тормозят».





Безликий «кирпичный» дизайн устройства разбавлен узорами на задней крышке. С ними смартфон (особенно в синем цвете) смотрится неплохо. Разумеется, ни о каком 2,5D-стекле или подсветке виртуальных кнопок под экраном речи не идет.

Задняя крышка в FLYCAT Оptimum 5002 закрывает и торцы (доходит до фронтальной панели. Такое крепление делает корпус более монолитным, никаких люфтов нет и в помине. Под крышкой расположены два слота для microSIM-карт, а также отдельный разъем для microSD.





К эргономике устройства вопросов нет — за счет закругленных углов смартфон не впивается в руку и вполне удобно лежит в ладони. Небольшое нарекание — белорусский гаджет мог бы быть полегче. Всё-таки 156 граммов для 5-дюймового пластикового смартфона с небольшим аккумулятором - это многовато.

Неплохой экран и звук

Удивительно, но в сверхбюджетном FLYCAT Оptimum 5002 установлен довольно неплохой экран. Разрешение 5-дюймовой матрицы стандартное — 1280×720 пикселей. Этого вполне достаточно, чтобы не различать отдельных точек.





Контрастность находится на среднем уровне, а вот максимальная яркость достаточна для того, чтобы содержимое экрана было нормально различимо даже в солнечный день.

Яркость при наклоне дисплея уменьшается не сильно, цвета не инвертируются. За свой экран недорогой белорусский смартфон однозначно получает «плюс».





Что касается звука, то здесь тоже всё в порядке. На максимальной громкости вы не пропустите звонок на улице, и при этом динамик не будет хрипеть и дребезжать.

Разумеется, ждать качественного звучания и басов от бюджетного смартфона не стоит, то же относится к звуку в комплектных наушниках.

Мощности хватит даже для 3D-игр

В белорусском смартфоне используется популярный, но довольно старый чипсет MediaTek MT6580 с графикой Mali-400 MP2.





Производительным его назвать никак нельзя — в AnTuTu смартфон набирает всего 24 тысячи баллов. Однако мощности ускорителя вполне хватает для 3D-игр, даже таких, как Dead Trigger 2 - на минимальных настройках играть в нее вполне комфортно.





А вот в World of Tanks Blitz у нас поиграть не удалось — не хватило места для установки игры. Из 8 ГБ памяти пользователю доступно лишь 4 (распределяется между программами и личными файлами), так что покупка карты памяти здесь обязательна.





Lines и «Косынка» в комплекте

Что касается работы интерфейса, то он прекрасно оптимизирован, никаких лагов за время тестирования выявлено не было.

FLYCAT Оptimum 5002 работает под управлением практически чистого Android 6.0 с небольшими модификациями (например, поддержкой жестов). Кроме того, здесь есть несколько предустановленных приложений, вроде читалки или офисного пакета.

Забавный факт — среди установленных изначально программ есть набор пасьянсов и та самая Lines из 90-х. Возможно, это говорит о том, на кого рассчитан смартфон.







Слабый аккумулятор

Емкость аккумулятора у FLYCAT Оptimum 5002 по нынешним меркам небольшая — 2200 мАч. Однако к этому фактору прибавляется еще один — странная «утечка» заряда. Во время тестирования подобное было отмечено несколько раз.

К примеру, вечерние 66% батареи утром превращались в 30, и это при том, что смартфон лежал с выключенным экраном и с синхронизацией лишь одного почтового ящика. Это хорошо зафиксировано в графике использования аккумулятора — обратите внимание, что расход ночью аналогичен дневному.





В итоге мы регулярно сталкивались с тем, что смартфон не доживал на одном заряде с утра до вечера при обычной нагрузке — с синхронизацией двух почтовых ящиков, трех мессенджеров, около получаса web-серфинга и такого же количества звонков.

Синтетический тест подтверждает наши наблюдения — результат очень низкий.





Еще одно слабое место — камеры

FLYCAT Оptimum 5002 оснащен 2-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами.

Качество съемки, мягко говоря, очень далеко от идеала, даже при хорошем свете. Фотографии регулярно пересвечиваются, «мылятся», ни о какой детализации при приближении говорить не приходится.

Ночью ситуация еще более ухудшается — ко всем вышеперечисленным проблемам добавляется очень медленная фокусировка.



































Качество фронтального модуля также довольно низкое. Пример:





В итоге

Перед нами классический бюджетный смартфон с ожидаемыми недостатками в виде плохой камеры, невысокого времени автономной работы и пластикового корпуса. При этом у него неплохой экран и достаточная для многих пользователей производительность. А главное, что гаджет можно купить всего за 80 долларов.





FLYCAT Оptimum 5002 можно смело рекомендовать в качестве смартфона для ребенка или пожилых родителей, а также второй/запасной трубки в довесок к основному мобильному устройству. Свою стоимость он оправдывает на 100%.