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Белорусский смартфон за 80 долларов: обзор FLYCAT Optimum 5002
16.03.2017 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Совсем недавно мы тестировали смартфон с белорусскими корнями — Venso Creon F5, и
У FLYCAT Оptimum 5002 есть один большой плюс — его маленькая стоимость. В Беларуси гаджет можно купить
Китайское производство и невыдающиеся характеристики
Как и другие белорусские гаджеты — Venso — смартфоны FLYCAT собираются в Китае. В компании нам рассказали, что дизайн устройств (в частности, узорной задней крышки) разрабатывался совместно с китайской Oukitel.
Именно поэтому FLYCAT Оptimum 5002, как две капли воды, похож на Oukitel С3. Найдите отличия:
Все характеристики устройства — в таблице ниже:
Как видим, спецификации гаджета находятся на минимальном по текущим меркам уровне — довольно слабый процессор, 1 ГБ оперативной памяти и всего 8-мегапиксельная камера (на самом деле, даже 5 Мп — интерполяция до 8). Однако здесь нужно вспомнить стоимость FLYCAT Оptimum 5002 — всего 80 долларов!
Комплектация, дизайн и эргономика
Сразу после распаковки понятно, что перед нами смартфон «для начинающих». Во-первых, здесь есть довольно объемная 30-страничная инструкция — от назначения кнопок до настройки электронной почты, во-вторых, в комплекте с гаджетом идут какие-никакие наушники — сейчас это большая редкость для сверхбюджетных устройств.
Экран устройства изначально покрыт защитной пленкой. С одной стороны — это бесплатная дополнительная защита, с другой — пленка лишена олеофобного покрытия — пальцы на ней «тормозят».
Безликий «кирпичный» дизайн устройства разбавлен узорами на задней крышке. С ними смартфон (особенно в синем цвете) смотрится неплохо. Разумеется, ни о каком 2,5D-стекле или подсветке виртуальных кнопок под экраном речи не идет.
Задняя крышка в FLYCAT Оptimum 5002 закрывает и торцы (доходит до фронтальной панели. Такое крепление делает корпус более монолитным, никаких люфтов нет и в помине. Под крышкой расположены два слота для microSIM-карт, а также отдельный разъем для microSD.
К эргономике устройства вопросов нет — за счет закругленных углов смартфон не впивается в руку и вполне удобно лежит в ладони. Небольшое нарекание — белорусский гаджет мог бы быть полегче. Всё-таки 156 граммов для 5-дюймового пластикового смартфона с небольшим аккумулятором - это многовато.
Неплохой экран и звук
Удивительно, но в сверхбюджетном FLYCAT Оptimum 5002 установлен довольно неплохой экран. Разрешение 5-дюймовой матрицы стандартное — 1280×720 пикселей. Этого вполне достаточно, чтобы не различать отдельных точек.
Контрастность находится на среднем уровне, а вот максимальная яркость достаточна для того, чтобы содержимое экрана было нормально различимо даже в солнечный день.
Яркость при наклоне дисплея уменьшается не сильно, цвета не инвертируются. За свой экран недорогой белорусский смартфон однозначно получает «плюс».
Что касается звука, то здесь тоже всё в порядке. На максимальной громкости вы не пропустите звонок на улице, и при этом динамик не будет хрипеть и дребезжать.
Разумеется, ждать качественного звучания и басов от бюджетного смартфона не стоит, то же относится к звуку в комплектных наушниках.
Мощности хватит даже для 3D-игр
В белорусском смартфоне используется популярный, но довольно старый чипсет MediaTek MT6580 с графикой Mali-400 MP2.
Производительным его назвать никак нельзя — в AnTuTu смартфон набирает всего 24 тысячи баллов. Однако мощности ускорителя вполне хватает для 3D-игр, даже таких, как Dead Trigger 2 - на минимальных настройках играть в нее вполне комфортно.
Lines и «Косынка» в комплекте
Что касается работы интерфейса, то он прекрасно оптимизирован, никаких лагов за время тестирования выявлено не было.
FLYCAT Оptimum 5002 работает под управлением практически чистого Android 6.0 с небольшими модификациями (например, поддержкой жестов). Кроме того, здесь есть несколько предустановленных приложений, вроде читалки или офисного пакета.
Забавный факт — среди установленных изначально программ есть набор пасьянсов и та самая Lines из 90-х. Возможно, это говорит о том, на кого рассчитан смартфон.
Слабый аккумулятор
Емкость аккумулятора у FLYCAT Оptimum 5002 по нынешним меркам небольшая — 2200 мАч. Однако к этому фактору прибавляется еще один — странная «утечка» заряда. Во время тестирования подобное было отмечено несколько раз.
К примеру, вечерние 66% батареи утром превращались в 30, и это при том, что смартфон лежал с выключенным экраном и с синхронизацией лишь одного почтового ящика. Это хорошо зафиксировано в графике использования аккумулятора — обратите внимание, что расход ночью аналогичен дневному.
В итоге мы регулярно сталкивались с тем, что смартфон не доживал на одном заряде с утра до вечера при обычной нагрузке — с синхронизацией двух почтовых ящиков, трех мессенджеров, около получаса web-серфинга и такого же количества звонков.
Синтетический тест подтверждает наши наблюдения — результат очень низкий.
Еще одно слабое место — камеры
FLYCAT Оptimum 5002 оснащен 2-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами.
Качество съемки, мягко говоря, очень далеко от идеала, даже при хорошем свете. Фотографии регулярно пересвечиваются, «мылятся», ни о какой детализации при приближении говорить не приходится.
Ночью ситуация еще более ухудшается — ко всем вышеперечисленным проблемам добавляется очень медленная фокусировка.
Качество фронтального модуля также довольно низкое. Пример:
В итоге
Перед нами классический бюджетный смартфон с ожидаемыми недостатками в виде плохой камеры, невысокого времени автономной работы и пластикового корпуса. При этом у него неплохой экран и достаточная для многих пользователей производительность. А главное, что гаджет можно купить всего за 80 долларов.
FLYCAT Оptimum 5002 можно смело рекомендовать в качестве смартфона для ребенка или пожилых родителей, а также второй/запасной трубки в довесок к основному мобильному устройству. Свою стоимость он оправдывает на 100%.
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Совсем недавно мы тестировали смартфон с белорусскими корнями — Venso Creon F5, и он нас не очень впечатлил. Однако, как выяснилось, у него есть конкурент — еще один...
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