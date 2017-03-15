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Истребитель Су-30МКИ разбился в Индии
16.03.2017 10:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Трое жителей одной из деревень в индийском штате Раджастхан получили ожоги и ранения в результате падения истребителя Су-30МКИ,
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Начавшийся пожар уничтожил шесть домов и два мотоцикла, также пострадал скот. Оба пилота успели катапультироваться и не пострадали. На месте катастрофы работает комиссия индийских военных. Всего в авиационных происшествиях было потеряно шесть таких машин.
Су-30МКИ — самый массовый современный истребитель ВВС Индии. Самолет на заводе индийской компании HAL в кооперации с корпорацией «Иркут» (входит в ОАК). Однако качество индийской сборки оставляет желать лучшего и местные Су-30МКИ страдают от многочисленных дефектов.
Более того, индийцам так и не удалось наладить обслуживание этих истребителей. Индийский маршал авиации П.С. Ахлувалия в прошлом году прямо
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Трое жителей одной из деревень в индийском штате Раджастхан получили ожоги и ранения в результате падения истребителя Су-30МКИ, сообщает телеканал ABP NEWS.
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