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Сотрудник Apple рассказал о секретной машине для ремонта iPhone

16.03.2017 09:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Один из бывших сотрудников Apple опубликовал снимки устройства под названием «Машина для калибровки iPhone». Прибор используется для осуществления обслуживания аппаратов компании прямо в магазине Apple Store, пишет lenta.ru со ссылкой на Motherboard.

Сотрудник Apple рассказал о секретной машине для ремонта iPhone

Сотрудник Apple рассказал о секретной машине для ремонта iPhone

«Машина для калибровки iPhone» установлена в каждом магазине компании, но о ее существовании знают единицы. Источник рассказал, что использование этих устройств началось после выхода iPhone 5s.

«Это был большой неуклюжий аппарат, который выглядел так, словно его собрали на заднем дворе», — рассказал бывший сотрудник техподдержки Apple Genius. По его словам, перед установкой смартфона приходилось настраивать машину в течение получаса, а внутри находилась опасная жидкость, которую нужно было носить в перчатках.

Устройство может осуществлять калибровку камеры и дисплея, а также чинить сканер отпечатков пальцев Touch ID. Подобная возможность недоступна сторонним сервисам. Таким образом компания монополизировала некоторые виды ремонта iPhone.

Сотрудник Apple рассказал о секретной машине для ремонта iPhone

 
 
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Один из бывших сотрудников Apple опубликовал снимки устройства под названием «Машина для калибровки iPhone». Прибор используется для осуществления обслуживания...

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