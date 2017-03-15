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Вымогатели стали атаковать Android-гаджеты в полтора раза чаще

16.03.2017 11:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В 2016 году число вымогателей, ориентированных на Android-устройства, увеличилось на 50% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году вирусные эксперты прогнозируют рост числа мобильных угроз в мире. Об этом рассказали представители компании ESET на пресс-конференции в Минске.

Вымогатели стали атаковать Android-гаджеты в полтора раза чаще
Фото: TUT.BY

По данным компании, число угроз растет с каждым годом. В 2015 году злоумышленники выпускали 200 новых вредоносных программ для Android каждый месяц, в 2016 их число увеличилось до 300, а в 2017 возрастет до 400.

Среди мобильных вымогателей преобладают так называемые «полицейские» вымогатели. Они блокируют экран устройства; требование выкупа имитирует официальное сообщение о блокировке за просмотр порноконтента, распространение нелицензионного ПО и другие подобные «нарушения».

На мероприятии компания ESET объявила об официальном старте розничных продаж трех персональных продуктов NOD32 в Беларуси. Среди них — комплексное решение ESET NOD32 Smart Security, продукт для базовой защиты ESET NOD32 Антивирус и интеллектуальное решение для смартфонов и планшетов на Android ESET NOD32 Mobile Security.

В конце 2016 года компания открыла официальный интернет-магазин для белорусских покупателей. Также компания планирует запустить в Беларуси продажи по подписке у операторов сотовой связи и телеком-провайдеров. В ближайшее время белорусам станет доступно и мобильное приложение для защиты детей от нежелательного контента ESET NOD32 Parental Control для Android. Как отметил глава представительства ESET в России и СНГ Денис Матеев, в Беларуси продукты компании стоят дешевле, чем в России.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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В 2016 году число вымогателей, ориентированных на Android-устройства, увеличилось на 50% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году вирусные эксперты прогнозируют рост числа...

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