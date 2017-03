Три пациентки клиники во Флориде потеряли зрение, пройдя процедуру терапии столовыми клетками. Лечение проводилось в ходе клинических испытаний. Клинический случай описан в статье, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine, передает « Индикатор ».



Фото: dic.academic.ru

В ходе лечения стволовые клетки, полученные из жировой ткани пациентов, поместили в плазму крови. После инъекции раствора в глаза пациенты столкнулись с ухудшением зрения, отслоением сетчатки и кровотечением.

Пациентки — женщины от 72 до 88 лет, страдающие от макулодистрофии, заболевания сетчатки, которое может привести к потере зрения. Каждая из них заплатила за лечение по 5000 долларов. Процедура заняла менее часа.

«Хотя я не скажу, что это невозможно, но крайне маловероятно, что они снова будут видеть», — заключил Томас Альбини, профессор Университета Майами, где две пациентки лечились от осложнений, вызванных терапией.

По мнению авторов работы, любое клиническое испытание, проводимое на средства пациентов, должно вызывать настороженность. Другим тревожным сигналом было то, что лечение проводилось сразу на обоих глазах. «На стволовые клетки возлагается много надежд, и эти пациенты, отчаявшиеся получить помощь где-то еще, подумали, что стволовые клетки могут быть решением», — заметил Альбини.

Статья «призвана обратить внимание пациентов, врачей и органы регулирования на опасность такого рода почти не регулируемых исследований, спонсируемых самими пациентами», — отметил один из авторов работы, профессор Медицинской школы Стэнфордского университета Джеффри Голдберг.