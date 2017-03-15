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Новейший российский броневик для ВДВ облили напалмом и подорвали
16.03.2017 14:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Во время тестов на полигоне научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники в Кубинке новейший российский броневик «Тайфун-ВДВ» был облит напалмом, обстрелян и подорван на фугасе. Видео с испытаний
Броневик К4386 «Тайфун-ВДВ» предназначен для десантирования парашютным способом с самолетов. Его броня способна защитить экипаж от огня крупнокалиберного пулемета, осколков снарядов и напалма. Для защиты двигателя используется капот граненой формы с передней решеткой радиатора. Предусмотрена противоминная защита днища.
Дизельный мотор мощностью 350 л/с способен разогнать «Тайфун-ВДВ» до 105 км/ч, а запас хода составляет 1200 км. «Тайфун-ВДВ» — машина нового поколения, которая проходит испытания и ждет поставок в армию. До этого автомобиль не показывали публике нигде и никогда.
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Во время тестов на полигоне научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники в Кубинке новейший российский броневик «Тайфун-ВДВ» был...
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