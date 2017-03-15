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Неделя Байнета: только раз в году, только весной
16.03.2017 16:24 — Новости Hi-Tech | Bybanner
На календаре март, а значит совсем немного времени осталось до самого ожидаемого события весны для белорусского бизнеса. Международная конференция по продажам и интернет-маркетингу «Неделя Байнета» пройдет 4-7 апреля в Президент-отеле в Минске.
Еще не зарегистрировались? Торопитесь! Количество билетов уменьшается с каждым днем!
Программа конференции
В этом году основная программа Недели Байнета включает 4 полноценных дня маркетингового беспредела:
На этот раз организаторы решили отдать сразу два дня диджитал-маркетингу: первый из них будет посвящен инструментам продвижения в интернете, второй — SMM и веб-аналитике.
Отличным дополнением дня продаж станет стендап-семинар Ии Имшинецкой
Спикеры Недели Байнета
В этом году организаторы ожидают более 2000 гостей, доклады готовят более 40 спикеров из России, Швейцарии, Украины и Беларуси. Причем, многие из них — представители крупных рекламных агентств и международных digital-корпораций, которые задают правила игры в интернет-маркетинге. Не обойдется на конференции и без таких гигантов, как Google, Яндекс, ВКонтакте, MyTarget и т.д.
Звездный состав спикеров из России и Швейцарии на одной сцене! Это то, чего бизнес ждет весь год. Не упустите шанс научиться у тех, кто задает тренды.
Все спикеры готовят выступления с учетом реалий белорусского бизнеса. Никаких рекламных докладов и «воды — вы услышите только реальные кейсы, успешные и не очень. А значит, сможете на основании чужих ошибок составить для себя план, как не допустить провала в своем деле.
Что вы узнаете на конференции
Как сэкономить на билетах
Организатор конференции — Группа компаний
Компания признана агентством поискового маркетинга №1 в Беларуси по итогам конкурса «Выбор года» 2013-2016 гг и агентством Контекстной рекламы №1 по результатам исследования «Рейтинга Байнета».
Зарегистрироваться на конференцию можно уже сегодня на сайте
Не тяните с принятием решения — регистрируйтесь прямо сейчас!
До встречи на Неделе Байнета-2017!
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На календаре март, а значит совсем немного времени осталось до самого ожидаемого события весны для белорусского бизнеса. Международная конференция по продажам и...
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