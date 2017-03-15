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Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в технологиях
16.03.2017 16:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Развитие технологий идет семимильными шагами. То, что казалось невероятным еще 10 лет назад, сегодня — обыденность. Портал
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Развитие технологий идет семимильными шагами. То, что казалось невероятным еще 10 лет назад, сегодня — обыденность. Портал Работа TUT.BY предлагает вам пройти тест...
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