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Разработка Windows 10 Creators подходит к концу
16.03.2017 12:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Разработка операционной системы Windows 10 Creators близка к завершению. Финальная сборка выйдет уже в этом месяце. Первыми ее смогут опробовать участники программы Windows Insider. Простые пользователи получат систему в начале апреля, предположительно во второй вторник месяца.
Система будет распространяться в несколько этапов, что позволит избежать чрезмерной нагрузки на серверы компании. Из-за этого некоторые пользователи получат ее на несколько дней позже.
Новое обновление призвано расширить творческие возможности системы. В частности, оно предлагает новый графический редактор Paint 3D, который позволяет создавать трехмерные сцены и объекты.
Игрокам новая система предлагает сервис игровых трансляций Beam. Новый сервис характеризуется низкой задержкой и предлагает систему геймификации, которая позволяет зарабатывать очки за просмотр трансляций и тратить их на взаимодействие со стримерами. Также заявлен «Игровой режим», который позволит повысить производительность некоторых игр на 2-5%.
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Разработка операционной системы Windows 10 Creators близка к завершению. Финальная сборка выйдет уже в этом...
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