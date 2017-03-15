Текущей весной Apple может представить сразу четыре планшета. Об этом сообщают греческие СМИ.

Четвертой моделью может стать новый iPad Mini Pro, хотя ранее сообщалось, что компания отказалась от данного планшета из-за высокой конкуренции с большими смартфонами.

Не исключено, что за названием iPad Mini Pro может скрываться 9,7-дюймовый iPad Pro нового поколения, который может оказаться меньше предшественника из-за корпуса с минимальными экранными рамками. За производительность данной модели будет отвечать устаревший процессор Apple A9, тогда остальные новинки получат флагманский Apple A10X.





Поговаривают, что все модели порадуют 12-мегапиксельной камерой со вспышкой True Tone, четырьмя динамиками и разъемом Smart Connector для подключения аксессуаров.

Презентация новых планшетов ожидается 4 апреля.