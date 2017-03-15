МИНСК, 16 мар — Sputnik. Вертикальную парковку для велосипедов придумал экономист из Литвы Бронюс Рауба, идея практически сразу получила международное признание, передает Sputnik Литва .



© Фото: предоставлено организаторами Лабиринт из кукурузы и виртуальный скалодром: чего хотят бизнесмены

По информации агентства, идея у Раубы возникла при решении жизненного вопроса — литовцу нужно было уместить пять велосипедов всей семьи на небольшом балконе в собственной квартире. При этом существующие варианты изобретателю не подходили по разным причинам.

"Возникла идея самому попробовать создать механизм, который сэкономит место и будет удобен в использовании, разрешит припарковать велосипед без использования физический силы и электроэнергии", — отметил Рауба.

Первый прототип был создан из фанеры, причем даже он стал популярным среди знакомых и друзей экономиста. Позже проект был усовершенствован и довел устройство "до ума" и представил велосипедистам всего мира.

Как отмечает Рауба, он не ожидал такого ажиотажа на свое изобретение — вертикальную парковку заказывали велосипедисты из США, Канады, Бразилии, Японии и Таиланда. Изобретатель уже стал искать инвесторов для создания полноценного производства своего изобретения. Кроме того Рауба подал документы на патент и в Литве, и в международное бюро.