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Велоизобретение литовца неожиданно стало популярным во всем мире

16.03.2017 18:07 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Вертикальную парковку для велосипедов придумал экономист из Литвы Бронюс Рауба, идея практически сразу получила международное признание, передает Sputnik Литва.

Велоизобретение литовца неожиданно стало популярным во всем мире
© Фото: предоставлено организаторами
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По информации агентства, идея у Раубы возникла при решении жизненного вопроса — литовцу нужно было уместить пять велосипедов всей семьи на небольшом балконе в собственной квартире. При этом существующие варианты изобретателю не подходили по разным причинам.

"Возникла идея самому попробовать создать механизм, который сэкономит место и будет удобен в использовании, разрешит припарковать велосипед без использования физический силы и электроэнергии", — отметил Рауба.

Первый прототип был создан из фанеры, причем даже он стал популярным среди знакомых и друзей экономиста. Позже проект был усовершенствован и довел устройство "до ума" и представил велосипедистам всего мира.

Как отмечает Рауба, он не ожидал такого ажиотажа на свое изобретение — вертикальную парковку заказывали велосипедисты из США, Канады, Бразилии, Японии и Таиланда. Изобретатель уже стал искать инвесторов для создания полноценного производства своего изобретения. Кроме того Рауба подал документы на патент и в Литве, и в международное бюро.

 
Теги: Минск
 
 
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Идея создать вертикальную парковку пришла в ходе размышлений о том, как уместить пять велосипедов всех членов семьи на маленьком балконе.

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