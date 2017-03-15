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Эксклюзивная одежда для футбольных болельщиков ФК «Шахтер»

16.03.2017 20:10 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Игра в футбол не утрачивает интереса мужской аудитории уже на протяжении нескольких столетий. У каждой эпохи - свои любимые команды и кумиры. Истинные фанаты легендарной отечественной команды «Шахтер», основанной еще в 1936 году, могут приобрести качественные куртки-бомберы, свитшоты, футболки, шапки, майки, футбольные штаны с логотипом всемирно известного клуба.

Высокое качество изделий

Предложенные товары обладают рядом плюсов:

  • натуральные хлопковые ткани приятные на ощупь;
  • изделия сохраняет свою первоначальную форму даже после нескольких циклов стирки;
  • одежда устойчива к истиранию и образованию катышков благодаря структуре ткани (трикотажу под названием пенье);
  • производитель использует только гипоаллергенное сырье для пошива продукции;
  • фасоны одежды актуальны в этом сезоне благодаря качеству лекал;
  • внимание швей к мельчайшим деталям в процессе пошива удобной спортивной одежды;
  • богатая цветовая гамма для принтов и вышивки, устойчивых к нескольким сотням стирок.

Преимущества заказа у нас

  • постоянное пополнение ассортимента с продуманным дизайном;
  • достаточное количество разных размеров;
  • большой выбор моделей не только для мужчин, но и для женщин, почитающих футбольные традиции;
  • продукция 100% качества, рекомендованная стилистами;
  • высокий уровень сервисного обслуживания.

Оплата и оформление доставки

Свяжитесь с нашим менеджером для оформления заказа по контактному номеру или здесь. Вы можете выбрать оптимальный способ оплаты среди предложенных на сайте. Товар доставляется максимум на протяжении недели (при получении в отделении УкрПочты). Доставка Новой Почтой занимает всего 1-2 дня.

Наличие специальной одежды объединяет болельщика со своими единомышленниками при просмотре матча в спорт-баре, - на трибунах стадиона и в повседневной жизни. Разнообразьте с нашей помощью свой стильный гардероб болельщика «Шахтера»!

 
 
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Игра в футбол не утрачивает интереса мужской аудитории уже на протяжении нескольких столетий. У каждой эпохи - свои любимые команды и кумиры.

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