Игра в футбол не утрачивает интереса мужской аудитории уже на протяжении нескольких столетий. У каждой эпохи - свои любимые команды и кумиры. Истинные фанаты легендарной отечественной команды «Шахтер», основанной еще в 1936 году, могут приобрести качественные куртки-бомберы, свитшоты, футболки, шапки, майки, футбольные штаны с логотипом всемирно известного клуба.

Высокое качество изделий

Предложенные товары обладают рядом плюсов:

натуральные хлопковые ткани приятные на ощупь;

изделия сохраняет свою первоначальную форму даже после нескольких циклов стирки;

одежда устойчива к истиранию и образованию катышков благодаря структуре ткани (трикотажу под названием пенье);

производитель использует только гипоаллергенное сырье для пошива продукции;

фасоны одежды актуальны в этом сезоне благодаря качеству лекал;

внимание швей к мельчайшим деталям в процессе пошива удобной спортивной одежды;

богатая цветовая гамма для принтов и вышивки, устойчивых к нескольким сотням стирок.

Преимущества заказа у нас

постоянное пополнение ассортимента с продуманным дизайном;

достаточное количество разных размеров;

большой выбор моделей не только для мужчин, но и для женщин, почитающих футбольные традиции;

продукция 100% качества, рекомендованная стилистами;

высокий уровень сервисного обслуживания.

Оплата и оформление доставки

Свяжитесь с нашим менеджером для оформления заказа по контактному номеру или здесь . Вы можете выбрать оптимальный способ оплаты среди предложенных на сайте. Товар доставляется максимум на протяжении недели (при получении в отделении УкрПочты). Доставка Новой Почтой занимает всего 1-2 дня.

Наличие специальной одежды объединяет болельщика со своими единомышленниками при просмотре матча в спорт-баре, - на трибунах стадиона и в повседневной жизни. Разнообразьте с нашей помощью свой стильный гардероб болельщика «Шахтера»!