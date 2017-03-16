Ghost Recon: Wildlands позволяет без риска для здоровья окунуться в мир борьбы с наркокартелем. Почти как в недавнем кинофильме Sicario, главным героям предстоит устранить главу преступного синдиката и его помощников. Только там, где у режиссера Дени Вильнева драма, несправедливость и ужасающая бесчеловечность, в Ghost Recon взрывы, погони на Ламборгини по бездорожью и экстренная эвакуация на вертолете из горячей точки. Одним словом, все как обычно.

Наша оценка: 7,5 из 10.





— Где разворачивается действие Ghost Recon: Wildlands?

Боливия, наши дни. Босс местного наркокартеля при помощи шантажа, убийств и подкупа фактически захватывает власть в стране. Американские спецслужбы посылают в регион отряд специального назначения, который должен установить контакт с сопротивлением и любыми способами избавить страну от новоявленного диктатора.





— Что нужно от игрока?

Просто так убить Мечтателя, главу картеля Санта-Бланка, нельзя. Сначала нужно устранить его помощников и мелких сошек, которые занимаются охраной, распространением и созданием наркотиков.

На практике это означает, что все 30−40 часов прохождения игрок занят тем, что планомерно выполняет практически одинаковые миссии по устранению людей, хоть немного связанных с наркотрафиком.





По своей структуре Ghost Recon: Wildlands очень сильно напоминает первую часть Assassin’s Creed, вышедшую в 2007 году. Мир поделен на районы, и чтобы добраться до опасного преступника, контролирующего определенную территорию, нужно выполнить несколько заданий разной степени внятности.

Где-то сценаристы требуют снять компрометирующее видео, где-то нужно допросить важную персону, где-то перебить охрану и заодно что-нибудь взорвать. Только после завершения всех этих миссий открывается финальная схватка с боссом, проходящая обычно в какой-нибудь роскошной вилле с живописным видом на горы.

— Звучит как-то скучно и однообразно… Зачем выполнять однотипные задания?

Тут начинается самое интересное. Ghost Recon Wildlands — это настоящая песочница, где можно играть так, как вам хочется. Авторы лишь задают цель. Как вы ее достигнете, зависит исключительно от вашего воображения и сноровки.

Самая примитивная миссия по захвату важных данных может превратиться в остросюжетный боевик, где вы с коллегами-оперативниками спускаетесь на парашютах в тыл врага, осторожно «на счет три» убиваете солдат, но в самый ответственный момент поднимается тревога, и приходится спешно улепетывать на старом фургоне, попутно отстреливаясь от погони.





При этом такого головокружительного сценария можно было избежать, если заранее провести разведку дроном и отметить всех врагов. В этом случае достаточно засесть где-нибудь на возвышении и методично расстрелять патрульных из снайперской винтовки. Или просто забить на скрытность и ворваться через главные ворота на броневике с пулеметом на крыше — любое поведение поощряется игрой.

— Ghost Recon: Wildlands ориентирована на совестное прохождение, так?

Да, в Ghost Recon: Wildlands желательно играть вместе с друзьями. Тогда вы сможете планировать действия и переговариваться во время выполнения задания. Если товарищей нет, их место занимает искусственный интеллект, который действует неплохо, но с ним нельзя придумать ни одной внятной стратегии.

Всё, что могут компьютерные помощники — бесшумно сидеть в кустах, пока вы лично не поднимете тревогу, и отчаянно стрелять, если вас всё-таки засекли.





С живыми людьми Ghost Recon: Wildlands похожа на войнушку из детства, когда мы придумывали сценарии боевых действий у себя во дворе — с той лишь разницей, что в экшене Ubisoft все уже придумано заранее. Нужно только четко выполнить задание: убить наркобарона, допросить важного свидетеля, угнать самолет с припасами и все в таком духе.

Тогда внезапно в команде выделяются роли. Пока трое бойцов неспешно проникают во вражеский лагерь, один игрок залезает на пригорок и следит за операцией «Укус гадюки» (или какое название вы придумаете) через прицел снайперской винтовки.

Или кто-то управляет боевым вертолетом, неспешно летая вокруг базы, а остальные сидят на борту и стреляют по вражеским солдатам с высоты. Это не очень эффективно, но зато невероятно эффектно.





В контексте всего этого даже одинаковые второстепенные задания становятся интересными и полезными.

Во-первых, угоняя вертолеты и устраивая засады на колонны с бензовозами, игроки получают ресурсы для улучшения способностей. А во-вторых, на этих несложных вылазках команда отрабатывает тактики, которые будет использовать во время более сложных сюжетных миссий, где важен каждый чих и выстрел.

— А плохое в игре что-нибудь есть?

Удручает во всем этом разве что техническое исполнение игры. Непонятно почему, но погода в Ghost Recon: Wildlands обрабатывается на клиенте, поэтому у игроков могут быть разные условия: у кого-то дождь, а у кого-то солнце. Не то чтобы это сильно мешало при выполнении задания, но выглядит такое положение дел странно.





Вдобавок, мирно спускаясь с горы, можно застрять в высоких камнях: игра не позволяет прыгать, где угодно, поэтому приходится перезагружаться. Проблемы есть и с транспортом: иногда машина как-будто «цепляется» за землю, немного проваливаясь в текстуры, из-за чего она дергается и ведет себя нереалистично.

Если в финале криминальной драмы Sicario американские спецслужбы очень плохой картель заменяли на просто плохой (который, к тому же, можно контролировать), то в Ghost Recon все куда прозаичней.





Здесь нет двойного дна и нестандартных сюжетных ходов. Главный злодей плохой, и его нужно убить, потому что он плохой. А добраться до него можно только после того, как вы закончите несколько десятков предсказуемых миссий и устраните всех подельников.

В какой-то момент вам может просто надоесть зачищать бедные деревни Боливии от солдат картеля. Даже если вы играете с друзьями. Потому что большую часть времени в Ghost Recon: Wildlands игрок развлекает себя сам. И не все могут это делать одинаково хорошо на протяжении 40 часов прохождения.