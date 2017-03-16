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Шанс заявить о своем стартапе на весь мир
17.03.2017 09:58 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Центр поддержки и предпринимательства ООО
Выставка-конференция InnoTech Ukraine состоится уже в третий раз и традиционно соберет лучших экспертов отрасли, разработчиков, а также компании, применяющие инновационные технологии в бизнесе, образовании, медицине, промышленности.
Участниками мероприятия станут передовые компании, талантливые разработчики и все те, кто инициирует внедрение новых технологических достижений во все сферы нашей жизни.
На выставке-конференции InnoTech Ukraine организаторы обещают показать прототипы и уже работающие инновационные устройства, разработанные украинскими и зарубежными инженерами. Среди новинок техники — роботы, дроны, 3D-принтеры и многое другое. Помимо последних разработок робототехники, гости узнают об актуальных трендах smart-технологий, медицины, образовательных тенденций.
Для участия в международной битве принимаются стартапы pre-seed-стадии по темам: robotics, 3d technology, healthcare technology, smart technologies, education.
Судейский состав представляют:
- Максим Бахматов – генеральный директор ВДНГ, член стратегической группы технологического кластера ВДНГ-TECh. Учредитель IT Development Company UGE GmbH. Основатель и продюсер Comedy Club UA.
- Юлия Порошенко – сооснователь технологического кластера ВДНГ-TECh, консультант компании McKinsey. Имеет 10 лет работы в консалтинге в более 10 странах мира.
Александр Тонисон – СЕО прибалтийской компании-акселератора Buildit, которая инвестирует в стартапы, разрабатывающие электронику, роботов или беспилотники.
- И многие другие.
Стартапы будут оцениваться по следующим критериям:
• готовность продукта к продвижению;
• инвестиционная привлекательность проекта;
• актуальность разработки.
Уникальность мероприятия состоит в том, что оценивать представленные стартапы будет не только жюри, но и посетители мероприятия, а также ваши оппоненты в битве.
Стартапы, набравшие наибольший средний балл, получат призы от партнеров конференции – HUB 4.0 и Quadrate 28:
- подарочные сертификаты для работы open space в креативном пространстве HUB 4.0;
- трехмесячную маркетинговую поддержку проекта от маркетинг-агентства Quadrate 28.
- разработка дизайн концепции веб-ресурса от «Студии Болтяна Евгения. Сайты ручной работы".
Конференция позволит стартапам найти новые направления для инвестиций в инновационные технологии, обменяться опытом, получить качественный фидбек для продвижения своего стартап-проекта от жюри, экспертов индустрии, посетителей форума.
Для участия в отборе кандидатам необходимо прислать презентации в формате ppt и pdf на русском и английском языках.
Формат презентаций -- питч-сессия. На одно выступление будет отведено 5 минут — 3 минуты на презентацию продукта и ещё 2 на вопросы, замечания и рекомендации жюри.
Заявки от авторов принимаются на e-mail:
Ознакомиться с программой мероприятия и приглашенными спикерами можно на официальном сайте
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Центр поддержки и предпринимательства ООО «Стартап технологии» открывает прием заявок на участие в международной «Битве стартапов» 7 апреля 2017 года в рамках...
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