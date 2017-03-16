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Шанс заявить о своем стартапе на весь мир

17.03.2017 09:58 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Центр поддержки и предпринимательства ООО «Стартап технологии» открывает прием заявок на участие в международной «Битве стартапов» 7 апреля 2017 года в рамках выставки-конференции InnoTech Ukraine-2017. В битве примут участие проекты из Восточной Европы, а оценивать их будут украинские и европейские инвесторы.

Выставка-конференция InnoTech Ukraine состоится уже в третий раз и традиционно соберет лучших экспертов отрасли, разработчиков, а также компании, применяющие инновационные технологии в бизнесе, образовании, медицине, промышленности.

Участниками мероприятия станут передовые компании, талантливые разработчики и все те, кто инициирует внедрение новых технологических достижений во все сферы нашей жизни.

 

 Шанс заявить о своем стартапе на весь мир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На выставке-конференции InnoTech Ukraine организаторы обещают показать прототипы и уже работающие инновационные устройства, разработанные украинскими и зарубежными инженерами. Среди новинок техники — роботы, дроны, 3D-принтеры и многое другое. Помимо последних разработок робототехники, гости узнают об актуальных трендах smart-технологий, медицины, образовательных тенденций.

Для участия в международной битве принимаются стартапы pre-seed-стадии по темам: robotics, 3d technology, healthcare technology, smart technologies, education.

Судейский состав представляют:

- Максим Бахматов – генеральный директор ВДНГ, член стратегической группы технологического кластера ВДНГ-TECh. Учредитель IT Development Company UGE GmbH. Основатель и продюсер Comedy Club UA.

- Юлия Порошенко – сооснователь технологического кластера ВДНГ-TECh, консультант компании McKinsey. Имеет 10 лет работы в консалтинге в более 10 странах мира.

 Александр Тонисон – СЕО прибалтийской компании-акселератора Buildit, которая инвестирует в стартапы, разрабатывающие электронику, роботов или беспилотники.

- И многие другие.

Стартапы будут оцениваться по следующим критериям:

• готовность продукта к продвижению;

• инвестиционная привлекательность проекта;

• актуальность разработки.

Уникальность мероприятия состоит в том, что оценивать представленные стартапы будет не только жюри, но и посетители мероприятия, а также ваши оппоненты в битве.

Стартапы, набравшие наибольший средний балл, получат призы от партнеров конференции – HUB 4.0 и Quadrate 28:

- подарочные сертификаты для работы open space в креативном пространстве HUB 4.0;

- трехмесячную маркетинговую поддержку проекта от маркетинг-агентства Quadrate 28.

- разработка дизайн концепции веб-ресурса от «Студии Болтяна Евгения. Сайты ручной работы".

Конференция позволит стартапам найти новые направления для инвестиций в инновационные технологии, обменяться опытом, получить качественный фидбек для продвижения своего стартап-проекта от жюри, экспертов индустрии, посетителей форума.

Для участия в отборе кандидатам необходимо прислать презентации в формате ppt и pdf на русском и английском языках.

Формат презентаций -- питч-сессия. На одно выступление будет отведено 5 минут — 3 минуты на презентацию продукта и ещё 2 на вопросы, замечания и рекомендации жюри.

Заявки от авторов принимаются на e-mail: registration@startupweekend.by до 31 марта 2017 года по предварительной регистрации.

РЕГИСТРАЦИЯ

Ознакомиться с программой мероприятия и приглашенными спикерами можно на официальном сайте https://innotech.ua.

 
 
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Центр поддержки и предпринимательства ООО «Стартап технологии» открывает прием заявок на участие в международной «Битве стартапов» 7 апреля 2017 года в рамках...

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