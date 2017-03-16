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Отвергнутый дамой дедушка стал любимцем женщин в соцсетях
17.03.2017 09:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
73-летний Джим Морони из Калифорнии обрел популярность после поста его внучки в Twitter. Девушка рассказала, что его отвергла женщина, первоначально согласившаяся встретиться вслепую. Об этом
«Мой дедушка нарядился для свидания, ехал 45 минут, купил ей шоколада и цветов, а она не пришла», — посетовала внучка.
Мужчина встретил женщину на сайте знакомств. Как рассказал Морони порталу BuzzFeed, специально для свидания он купил свитер. Он ждал даму в назначенном месте, а когда понял, что та на свидание не явится, отправился к внучке и преподнес ей непригодившиеся подарки.
«Мне было так жаль его, я постаралась, чтобы он почувствовал себя комфортно в нашем доме, и сказала, что люблю его», — отметила девушка.
Запись внучки собрала больше семи тысяч ретвитов и десятки тысяч лайков. Подписчики Габи посочувствовали дедушке, предположив, что у решившей не приходить на встречу женщины совсем нет сердца. Некоторые вызвались поговорить с обидчицей.
Другие отметили, что Морони не нуждается в чьей-либо жалости, поскольку выглядит превосходно. Джима буквально засыпали предложениями о свидании.
Сам Морони сказал, что не оставит поисков второй половины. Он пообещал собраться с духом и снова сходить на свидание.
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73-летний Джим Морони из Калифорнии обрел популярность после поста его внучки в Twitter. Девушка рассказала, что его отвергла женщина, первоначально согласившаяся...
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