73-летний Джим Морони из Калифорнии обрел популярность после поста его внучки в Twitter. Девушка рассказала, что его отвергла женщина, первоначально согласившаяся встретиться вслепую. Об этом пишет lenta.ru.

«Мой дедушка нарядился для свидания, ехал 45 минут, купил ей шоколада и цветов, а она не пришла», — посетовала внучка.

Мужчина встретил женщину на сайте знакомств. Как рассказал Морони порталу BuzzFeed, специально для свидания он купил свитер. Он ждал даму в назначенном месте, а когда понял, что та на свидание не явится, отправился к внучке и преподнес ей непригодившиеся подарки.

«Мне было так жаль его, я постаралась, чтобы он почувствовал себя комфортно в нашем доме, и сказала, что люблю его», — отметила девушка.

Запись внучки собрала больше семи тысяч ретвитов и десятки тысяч лайков. Подписчики Габи посочувствовали дедушке, предположив, что у решившей не приходить на встречу женщины совсем нет сердца. Некоторые вызвались поговорить с обидчицей.