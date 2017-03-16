Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер пройдет модернизацию и будет капитально отремонтирован, сообщают «Известия».

На работы планируется потратить 65 млрд рублей (1,12 млрд долларов), из них 30 млрд рублей (515 млн долларов) будет выделено на проведение опытно-конструкторских работ — многие узлы и агрегаты, пришедшие в негодность, не производятся в России.



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Срок службы «Адмирала Кузнецова» планируется продлить еще на 20 лет. «Известия» пишут, что, по словам начальника управления кораблестроения ВМФ контр-адмирала Владимира Тряпичникова, боевые возможности корабля будут увеличены в три раза. Первый шаг к этому уже сделан — создано авиакрыло, состоящее из истребителей МиГ-29К/КУБ.

Со слов вице-премьера Дмитрия Рогозина, на «Адмирале Кузнецове» будет восстановлена работоспособность главного ударного комплекса корабля — сверхзвуковых крылатых ракет «Гранит», или же их заменят на более современное вооружение.

Бывший замглавкома Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов рассказал «Известиям», что срок службы авианосцев в американском флоте составляет минимум пятьдесят лет, поэтому у «Адмирала Кузнецова», вошедшего в состав флота в 1991 году, есть еще резерв.