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8 ловушек мышления, которые мешают нам поступать разумно
18.03.2017 08:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Нам кажется, что мы мыслим ясно и четко. Однако в сознании человека есть «ловушки» — когнитивные искажения, которые иногда сбивают с толку и ведут к неверным решениям. 42.TUT.BY выбрал восемь самых любопытных искажений, которые могут повлиять на ваши поступки — от оценок людей до денежных вложений.
Ошибка игрока
Вы подбросили монетку пять раз подряд. Все пять раз выпала «решка». Высок ли шанс того, что на шестой раз выпадет «орел»? Если ваш ответ «да», вы только что стали жертвой «ошибки игрока» — ложного убеждения о том, что предыдущие исходы случайного события влияют на его вероятность в будущем.
На самом деле, сколько бы монетку ни бросали, для каждого отдельного нового броска шансы на «решку» одинаковы — ½. Однако в сознании создается иллюзия того, что в каждом случае монетка будет стремиться выпадать «орлом» и «решкой» поочередно.
Исследования
Кстати, самую продолжительную серию выпадений одинаковых секторов рулетки
«Ошибка выжившего»
Если кто-то написал книгу «Как я разбогател за две недели», значит, следует вести дела так же, как и он. Такое убеждение — яркий пример «ошибки выжившего». Это те случаи, когда мы принимаем во внимание только удачные попытки и игнорируем провалы, сведений о которых не сохранилось.
Это понятие появилось во время Второй мировой войны. Тогда математику Абрахаму Вальду поручили найти самое уязвимое место в броне американских бомбардировщиков, которое следует укрепить. На тех самолетах, что возвращались на базу, оставалось множество пробоин, их размещение начали анализировать. Больше всего их было на фюзеляже, меньше — в топливной системе и двигателе.
Вальд показал, что самые «пострадавшие» элементы укреплять не следует, так как самолеты с такими пробоинами как раз могли продолжить полет и вернуться на базу. Те же истребители, которым попали в двигатель или бензобак, выходили из строя, не возвращались и не пополняли статистику. Поэтому ученый
Конформизм
«Все побежали — и я побежал», — так иногда получается не только с нашими действиями, но и с мыслями.
Американский психолог Соломон Аш в 1950-е годы
В контрольной группе количество ошибок не превышало 1% — задачи были очень простыми. Правда, в части групп все добровольцы, кроме одного, были «подсадными утками». Каждый раз «утки» отвечали одинаково верно, но в определенный момент одновременно давали неправильный ответ.
В результате среди тех, кого окружали «подсадные утки», 75% хотя бы раз ошиблись, согласившись с мнением большинства. 5% участников допускали ошибки постоянно. Ученый охарактеризовал это явление как «искажение восприятия».
«Эффект якоря»
Мы склонны сильно переоценивать первое впечатление во время принятия решения. Заданные заранее числа мы воспринимаем как «якорь», даже если они не имеют никакого отношения к самой проблеме.
Психологи Амос Тверски и Даниел Канеман в 1970-е годы
По результатам экспериментов число, показанное или названное заранее, влияет на оценку множества отвлеченных фактов:
К тому же исследования
Эвристика доступности
Мы считаем более вероятным то, что легче вспомнить. К примеру, человек может утверждать, что курение не слишком вредит здоровью, если кто-то из его знакомых курильщиков дожил до ста лет.
В одном из психологических экспериментов добровольцам
Это искажение может проявлять на наши представления об опасностях: авиакатастрофы широко освещаются в СМИ и могут выглядеть более вероятными, чем автоаварии (на самом деле это
Эффект Барнума
При чтении гороскопа или результатов теста появляется мысль «это точно про меня»? Это явление называют эффектом Барнума или Форера. Текст, который выглядит написанным персонально о вас, кажется очень убедительным, даже если он совсем не точный.
Этот эффект подтверждался множеством исследований. К примеру, студентам раздавали один и тот же расплывчатый текст под видом личностной характеристики и просили оценить точность описания.
В первом подобном эксперименте средняя оценка
Другие исследования
Феномен Баадера-Майнхоф
Представьте ситуацию: вы узнаете новое слово или понятие. И вдруг почему-то оно начинает всюду попадаться вам на глаза — причем порой из совершенно независимых источников. Чаще всего за этим явлением стоит когнитивное искажение под названием феномен Баадера-Майнхоф.
Лингвист Арнольд Цвики из Стэнфордского университета
Избирательность проявляется из-за того, что только что полученная информация «свежа» в уме и вы уделяете ей больше внимания, чем остальному. Второй фактор заставляет нас при каждом новом «столкновении» убеждать себя: это слово действительно стало вездесущим.
Кстати, не удивляйтесь, если в ближайшее время услышите о феномене Баадера-Майнхоф снова.
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Нам кажется, что мы мыслим ясно и четко. Однако в сознании человека есть «ловушки» — когнитивные искажения, которые иногда сбивают с толку и ведут к неверным...
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