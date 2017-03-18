Использование животных в бою — давняя практика. Мы уже писали про летучих мышей, которых военные хотели использовать в качестве зажигательных бомб, и про ракеты с голубиным наведением. Но, оказывается, сухопутные мыши были не менее эффективны и смогли даже остановить немецкие танковые клинья под Сталинградом.

Боевые свиньи

В античные времена, когда еще не был известен двигатель внутреннего сгорания, а воевать хотелось с меньшими потерями, роль танков выполняли боевые слоны. Огромные гиганты, обвешанные броней, защищавшей их от стрел и мечей, наводили ужас среди вражеских солдат, топча ногами и раскидывая их бивнями, на которых крепились стальные наконечники, порой смазанные ядом.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото:epochtimes.ru

В античных войнах против слонов применяли свиней, визг которых, по утверждению Плиния Старшего, пугал этих крупных созданий, заставляя их отступать.

Но были и более радикальные методы: во время осады Мегары в 266 году до н.э. македонский царь Антигон II Гонат приказал обмазать свиней смолой и поджечь их, выпустив на противника. Вражеские слоны были в ужасе и растоптали много своих солдат.

Даже в наши дни хрюшкам нашлось место в силовых структурах. Например, в ГУВД Москвы служил свин, которого хозяин-кинолог натаскал на поиск взрывчатки. Свинья иногда выезжаела на вызовы вместе со служебными собаками и еще ни разу не давала осечек в своем деле. Работала свин внештатно. Сам кинолог, хозяин поросенка, говорил, что служебную собаку за промашку простят, а вот свинья как сапер может ошибиться только однажды.

Поэтому слава для его питомца опасна. Вредили и документальные формальности (по штату использовать свинью на службе не положено), из-за которых у «анонима» могли быть неприятности.

Рядовой косолапый

Вообще, медведей в армию не призывают, даже в России. Поэтому случай с медведем Войтеком можно назвать уникальным. По легенде, в раннем детстве медвежонок был выкуплен польскими солдатами у иранского мальчика за несколько банок консервов, карманный нож, шоколадку и немного наличных.



Фото: .emgn.com

Солдаты кормили малыша сгущенным коровьим молоком, смешанным с водой, из соски, которую соорудили из пустой водочной бутылки. Больше всего медвежонок подружился с солдатом по имени Петра, на груди которого любил спать маленьким.

Со временем косолапый стал неофициальным талисманом 22-й роты артиллерийского снабжения, а позже даже был зачислен в ее состав, причем солдаты относились к Войтеку, как к боевому товарищу.

Медведь рос миролюбивым и послушным, умел бороться с сослуживцами, не причиняя им вреда, любил армейский паек и пиво, которое было для косолапого самым желанным лакомством.



Фото: emgn.com

Боевое крещение рядового Войтека состоялось во время сражения при Монте-Кассино в 1944 году. В бою польские войска были отрезаны от основных сил и испытывали острую нехватку боеприпасов. Вместе с солдатами тяжелые ящики "разгружал" и Войтек. Говорят, медведь сам подошел к грузовику и вытянул вперед передние лапы.

Офицер протянул медведю ящик с боеприпасами, который косолапый старательно понес на позиции. Затем Войтек подходил к грузовику за все новыми и новыми ящиками, не уронив ни одного из них.

Много дней, пока длилось ожесточенное сражение с немцами, Войтек носил ящики со снарядами и продовольствием сражающимся на горе солдатам, несмотря на непрекращающуюся артиллерийскую стрельбу.



Фото: emgn.com

После битвы в знак благодарности 22-я рота (впоследствии ставшая 22-й транспортной ротой) выбрала своей новой эмблемой силуэт медведя, который несет в лапах снаряд. Этот символ подразделение сохраняет до сих пор.

Войтек прошел всю войну и был демобилизован 15 ноября 1947 года. Свои последние дни медведь встретил в Эдинбургском зоопарке в Шотландии. Постаревший, обычно грустный, страдающий от болезни костей, он всегда оживлялся, когда его навещали боевые товарищи. Они пролезали к нему в клетку и угощали Войтека сладостями и сигаретами. Медведь безошибочно узнавал друзей и вновь становился на время веселым. Умер Войтек в возрасте 22 лет в 1963 году.

Мыши против танков

Во время Сталинградской битвы мыши, по легенде, смогли сорвать контратаку 48-го танкового корпуса, чем существенно помогли советским войскам в проведении операции «Уран».



Фото: Shutterstock.com

Вот как описывает произошедшее в своей книге «Танковые сражения 1939−1945 гг.: Боевое применение танков во Второй мировой войне» генерал-майор танковых войск вермахта Фридрих Вильгельм фон Меллентин.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: waralbum.ru

«Русские прорвали позиции румын и создали брешь шириной около тридцати километров. 48-й танковый корпус, расположенный за 3-й румынской армией, контратаковал силами 13-й танковой дивизии и находившимися в его подчинении румынскими танками, но был отброшен лавиной русских войск. Командир корпуса генерал Гейм и его начальник штаба полковник Фрибе были отстранены от должностей за нерешительность. Несколько дней спустя я узнал от полковника фон Оппельна из 13-й танковой дивизии, что его танковый полк не смог своевременно выступить из-за того, что мыши перегрызли провода наружного освещения на танках. Однако в любом случае штаб корпуса нес ответственность за задержку, и этим объясняется мое назначение».

Мыши вполне вольготно чувствовали себя внутри немецких танков, перемещаясь по технологическим отверстиям и попутно сгрызая «вкусную» изоляцию.

Псы-пулеметчки

Использование собак в армии — устоявшаяся практика, которая сохраняется до сих пор. Четвероногие — отличные саперы, разведчики и даже диверсанты. В Первую мировую псы выполняли роль сторожей, связистов, ловили диверсантов. Страны Антанты предпочитали использовать на военной службе, помимо традиционных овчарок, эрдельтерьеров и бассет-хаундов.



Фото: honzales.livejournal.com

В германской и австро-венгерской армиях для борьбы с вражескими лазутчиками тренировали овчарок и ротвейлеров, которые издалека чувствовали подкрадывающегося человека и могли помочь его обезвредить. Также собак немцы использовали для прокладки телефонных проводов.



Фото: sambre-marne-yser.be

Необычное применение собакам нашли в бельгийской армии, где мохнатые входили в состав пулеметного расчета. Их задачей было перетягивать по полю боя тяжелый станковый пулемет «Максима».



Фото: honzales.livejournal.com

Ствол пулемета образца 1900 года под патрон калибра 7,65 мм весил 18 кг, станок — 31,9 кг. В модели образца 1909 г. вес станка был уменьшен до 26,5 кг. Переносить такой пулемет солдатам на марше было изнурительно, а вот два запряженных пса делали это с легкостью.

Морские котики

Может ли кот быть волком? Может, но только морским. Во время Первой и Второй мировых войн котят часто брали в качестве талисманов на корабли. Например, грозный английский HMS Dreadnought, положивший начало нового подкласса линейных кораблей «дредноутного типа», оберегал кот по кличке Того.



Того, кот-талисман британского линкора HMS Dreadnought. Фото: waralbum.ru

Был свой талисман и у немецкого линкора «Бисмарк» — корабельный кот, получивший кличку Непотопляемый Сэм. Большого счастья линкору кот не принес — «Бисмарк» был потоплен английской эскадрой спустя девять дней, как на нем поселился пушистый.

Кота, плавающего среди обломков корабля, заметили английские матросы с эсминца «Казак», не зная клички животного, ему присвоили имя Оскар.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: iizcat.com

В компании англичан кот провел несколько месяцев — сопровождал конвои в Средиземном море и Северной Атлантике. Пока эсминец не был атакован немецкой подводной лодкой «U-563». Торпеда попала в носовую часть «Казака», убив 159 матросов. Корабль затонул, а Оскар — выжил и с остальными моряками был поднят на борт эсминца «Лайтнинг».

После гибели «Казака» Непотопляемый Сэм был перенесен на авианосец «Арк Ройял», самолеты которого, по иронии судьбы, поспособствовали гибели «Бисмарка». Согласно устоявшейся тенденции, после принятия кота на борт авианосец проплавал недолго. Во время возвращения с Мальты «Арк Ройял» был топерпедирован немецкой подводной лодкой «U-81».

К счастью, все моряки выжили, а вот авианосец утонул. В спасении людей участвовали эсминцы «Лайтнинг» и «Легион». Непотопляемый Сэм отметился на двух этих судах, которые позже также оказались на дне.

После гибели авианосца кота решили списать на берег, наверное, потому, что талисман из него оказался неважный. Дальнейшую службу Сэм нес в канцелярии генерал-губернатора Гибралтара, позже переехал в Великобританию. Единственное изображение Непотопляемого Сэма было сделано художницей Джорджиной Шоу-Бейкер, ныне хранится в Национальном морском музее в Гринвиче.