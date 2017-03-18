МИНСК, 19 мар — Sputnik. Компания Sony разработала технологию, которая позволяет смартфонам и другим устройствам делиться зарядом батареи. Первые смартфоны с такой опцией могут появиться на рынке в 2018 году, хоть технологию Sony разработала еще в 2016 — с тех пор она тестировалась.

В комплекте с девайсами, способными делиться энергией с сосежскими смартфонами, клиентам будут предоставлять специальное зарядное устройство, работающее в сети беспроводной передачи данных. Если технология приживется, проблема разряженных телефонов перестанет быть такой болезненной для пользователей гаджетов, останется только найти щедрого соседа.

Кроме разработки, которая позволит делиться энергией смартфонам, Sony работает над дистанционным управлением для зданий. В компании считают, что для начала датчиками можно будет оборудовать порядка двадцати миллионов зданий в Японии. Хозяева, используя пульты управления, смогут дистанционно включить и выключить прибор, так что проблема "забыл выключить утюг" станет менее острой.