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Ким Чен Ын заявил о возрождении ракетной индустрии
19.03.2017 17:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна более не будет зависеть от разработок других государств, сообщает
Такое заявление северокорейский лидер сделал в связи с испытанием в КНДР нового ракетного двигателя, который, по словам главы государства, обещает новое рождение ракетной индустрии в стране.
Испытания двигателя прошли 18 марта, северокорейский лидер также назвал проведенные в субботу испытания двигателя большой тяги (какова максимальная тяга двигателя не указана) огромным скачком в развитии космической индустрии государства и историческим событием. Ким Чен Ын уверен, что это событие запомнится как "революция 18 марта".
"Он (Ким Чен Ын) также добавил, что день испытаний, когда был совершен большой скачек в области развития космической индустрии, запомнится как исторический день и будет называться "революцией 18 марта", — уточняет ЦТАК.
Запуски ракет Пхеньяном осудил в своем оповещении Совет Безопасности ООН. Испытание совпало с первой поездкой госсекретаря США Рекса Тиллерсона по странам Азии. В Сеуле он заявил, что США рассматривают возможность военного удара по КНДР если ракетную программу не свернут.
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Испытания нового ракетного двигателя в КНДР называют технической революцией, а в США рассматривают возможность военного удара, если программу не свернут.
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