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Ким Чен Ын заявил о возрождении ракетной индустрии

19.03.2017 17:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мар — Sputnik. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна более не будет зависеть от разработок других государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Такое заявление северокорейский лидер сделал в связи с испытанием в КНДР нового ракетного двигателя, который, по словам главы государства, обещает новое рождение ракетной индустрии в стране.

Испытания двигателя прошли 18 марта, северокорейский лидер также назвал проведенные в субботу испытания двигателя большой тяги (какова максимальная тяга двигателя не указана) огромным скачком в развитии космической индустрии государства и историческим событием. Ким Чен Ын уверен, что это событие запомнится как "революция 18 марта".

"Он (Ким Чен Ын) также добавил, что день испытаний, когда был совершен большой скачек в области развития космической индустрии, запомнится как исторический день и будет называться "революцией 18 марта", — уточняет ЦТАК.    

Запуски ракет Пхеньяном осудил в своем оповещении Совет Безопасности ООН. Испытание совпало с первой поездкой госсекретаря США Рекса Тиллерсона по странам Азии. В Сеуле он заявил, что США рассматривают возможность военного удара по КНДР если ракетную программу не свернут.

 
Теги: Минск
 
 
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Испытания нового ракетного двигателя в КНДР называют технической революцией, а в США рассматривают возможность военного удара, если программу не свернут.

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