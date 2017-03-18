МИНСК, 19 мар — Sputnik. Боевой лазер испытали американские военные, компания Lookhead Master сообщила, что мощность "светового оружия" составляет около 58-60 кВт; оно разрабатывалось по прямому заказу армии США. Параллельные разработки вела и еще одна крупная компания Boeing, сообщает Defencetalk .

"Мощный лазер с лучом направленной энергией еще и достаточно легковесный, малогабаритный и надежный, чтобы быть развернутым на тактических машинах с целью обороны на суше, в море и воздухе", — сообщил профессор, старший научный сотрудник лаборатории, один из разработчиков боевого лазера Роберт Афзал.

Разработка Lockheed Martin генерирует луч по принципу спектрального совмещения волоконных лазеров. Из нескольких излучателей лучи передаются по оптическому волокну в устройство совмещения. В итоге маломощные лазеры позволяют получить луч высокой мощности, сообщают СМИ. Монтировать лазер можно на любой площадке.

О том, когда лазер поступит на вооружение армии, США не сообщают.