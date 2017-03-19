МИНСК, 19 мар — Sputnik. Новый сервис Google Family Link позволяет следить за активностью использования детьми Android-смартфонов.

"Наблюдайте за тем, сколько времени ваш ребенок проводит в приложениях, и получайте еженедельные отчеты. Вы можете ограничить время, которые дети проводят за смартфоном", — пояснили разработчики.

С помощью Family Link можно запретить детям загружать любые приложения из магазина Google Play. Чтобы скачать приложение, детям придется посылать запрос на одобрение родителей. Родители, которых беспокоит, что дети сидят в смартфоне по ночам, смогут блокировать доступ к смартфону с наступлением определенного времени.

В компании считают, что хоть ребенок имеет право на собственный аккаунт, родители имеют право ограничить его доступ к нему.