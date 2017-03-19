﻿ Google поможет родителям отслеживать телефоны детей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Google поможет родителям отслеживать телефоны детей

19.03.2017 20:49 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Новый сервис Google Family Link позволяет следить за активностью использования детьми Android-смартфонов.

"Наблюдайте за тем, сколько времени ваш ребенок проводит в приложениях, и получайте еженедельные отчеты. Вы можете ограничить время, которые дети проводят за смартфоном", — пояснили разработчики.

С помощью Family Link можно запретить детям загружать любые приложения из магазина Google Play. Чтобы скачать приложение, детям придется посылать запрос на одобрение родителей. Родители, которых беспокоит, что дети сидят в смартфоне по ночам, смогут блокировать доступ к смартфону с наступлением определенного времени.

В компании считают, что хоть ребенок имеет право на собственный аккаунт, родители имеют право ограничить его доступ к нему.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис Family Link отслеживает, в каких приложениях дети проводят больше всего времени, а затем предоставляет отчеты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Американские военные могут взять на вооружение лазеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика