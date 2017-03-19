|
террористы ИГИЛ построили броневик из Kia Sorento
20.03.2017 11:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Террористы ИГИЛ пересаживаются с пикапов Toyota Hilux на кроссоверы, минивэны и универсалы,
Бронелистами была закрыта только передняя часть машины, где располагается водитель и моторный отсек.
Издание пишет, что таким образом террористы маскируют свои транспортные средства под гражданские — с воздуха их трудно различить. Часто подобные поделки используются в качестве автомобилей для смертников.
Кроме Kia боевикам, похоже, приглянулась другая корейская марка Hyundai. В том же Мосуле был замечен бронированный кроссовер Tucson. Как и на предыдущем автомобиле, стальными листами была прикрыта фронтальная проекция и колесные арки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Террористы ИГИЛ пересаживаются с пикапов Toyota Hilux на кроссоверы, минивэны и универсалы, пишет Business Insider. В иракском городе Мосул был замечен импровизированный...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии