Террористы ИГИЛ пересаживаются с пикапов Toyota Hilux на кроссоверы, минивэны и универсалы, пишет Business Insider. В иракском городе Мосул был замечен импровизированный броневик, построенный на базе Kia Sorento.



Kia Sorento. Фото: PurpleOlive2 / Twitter

Бронелистами была закрыта только передняя часть машины, где располагается водитель и моторный отсек.

Издание пишет, что таким образом террористы маскируют свои транспортные средства под гражданские — с воздуха их трудно различить. Часто подобные поделки используются в качестве автомобилей для смертников.



Hyundai Tucson. Фото: PurpleOlive2 / Twitter

Кроме Kia боевикам, похоже, приглянулась другая корейская марка Hyundai. В том же Мосуле был замечен бронированный кроссовер Tucson. Как и на предыдущем автомобиле, стальными листами была прикрыта фронтальная проекция и колесные арки.