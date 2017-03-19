|
В Минске пройдет международный конкурс стартап-проектов «BizTech BSU StartUp Contest»
20.03.2017 14:48 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Открыт прием заявок на международный конкурс стартап-проектов «BizTech BSU StartUp Contest», который проводится в рамках
Описание мероприятия
Международный конкурс стартап-проектов
К участию в конкурсе приглашаются студенты старших курсов, молодые ученые и предприниматели, имеющие стартап-проекты на любой стадии развития по следующим направлениям:
Сроки проведения
Требования к оформлению проектов
Для участия в мероприятии необходимо заполнить
Участники
К участию приглашаются все желающие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открыт прием заявок на международный конкурс стартап-проектов «BizTech BSU StartUp Contest», который проводится в рамках III Евразийского научно-практического форума...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии