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Проект "русского iPad" провалился

20.03.2017 15:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Стартап Popslate, являющийся партнером «Роснано» по линии компании Plastic Logic, объявил о закрытии своего проекта по созданию чехла для iPhone с e-ink-экраном. На данный момент он находится в процессе ликвидации. Об сообщается на сайте Popslate, передает Lenta.ru.

Проект "русского iPad" провалился
Фото: The Verge

По словам руководителей проекта Яшара Бехзади (Yashar Behzadi) и Грега Муна (Greg Moon), у компании закончилось финансирование. «У нас закончились деньги по двум основным причинам. Во-первых, мы потратили много ресурсов на разработку и подготовку к выпуску. (…) Мы столкнулись с некоторыми критическими проблемами, которые значительно увеличили затраты», — говорится в заявлении.

Это связано с тем, что после выпуска первого поколения чехла, создатели решили оснастить устройство аккумулятором для зарядки смартфона, а также сделать его подходящим как для iPhone 6, так и для iPhone 7. В результате в Popslate столкнулись с рядом технических проблем.

Так, чехол не проходил сертификацию Made for iPhone, и было решено выпускать разные версии для каждой из моделей смартфонов. После этого устройства не прошли сертификацию, поскольку создавали помехи в передаче и приеме сигнала. Вместе с этим способ зарядки смартфонов через данные чехлы был признан небезопасным.

Для производства Popslate 2 компания привлекла более одного миллиона долларов с помощью краудфандинговой платформы Indiegogo. Изначально поставки должны были начаться в июне 2016 года, однако были перенесены на март 2017 года. На данный момент в компании объявили, что не смогут вернуть деньги вложившимся в стартап пользователям.

 
 
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Стартап Popslate, являющийся партнером «Роснано» по линии компании Plastic Logic, объявил о закрытии своего проекта по созданию чехла для iPhone с e-ink-экраном. На данный...

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