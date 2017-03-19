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британец умер, пока заряжал iPhone в ванной

20.03.2017 16:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Житель Лондона Ричард Булл погиб из-за того, что заряжал смартфон, лежа в ванной. Об этом сообщает Cnet со ссылкой на Daily Mail.

британец умер, пока заряжал iPhone в ванной

32-летнего британца нашли мертвым в собственной ванной, на его груди и руки были сильные ожоги. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они нашли удлинитель, который вел в ванную из коридора. К нему было подключено зарядное устройство, а к тому — iPhone.

Следователи установили, что вода попала в удлинитель. Из-за этого Булл получил удар электрическим током и погиб. Официальной причиной смерти признали несчастный случай.

Следователь Шон Каммингс, который занимался этим случаем, сообщил журналистам, что крайне обеспокоен тем, что люди не понимают опасности использования телефонов вблизи воды. Он рассказал, что планирует обратиться к производителям гаджетов с просьбой добавить предупреждения в инструкции устройств.

 
 
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Житель Лондона Ричард Булл погиб из-за того, что заряжал смартфон, лежа в ванной. Об этом сообщает Cnet со ссылкой на Daily Mail.

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