Мобильный оператор МТС предупредил абонентов о повышении цен на услуги. Связь станет дороже с 1 апреля 2017 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сообщается, что повышение составит не более 9% от уровня актуальных тарифов.

Не изменится стоимость внутрисетевых звонков на тарифах «МТС Смарт» и «МТС Смарт+», стоимость услуг на тарифе «МТС СМАРТ Безлимитище», размер акционной абонентской платы для новых абонентов на всей линейке тарифов «МТС СМАРТ».

«Изменение тарифов обусловлено ростом дополнительных затрат компании на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрение новых технологий, повышение качества оказываемых услуг», — объясняет оператор на своем сайте.