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Представлен недорогой смартфон Huawei P10 lite
20.03.2017 14:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Huawei представила смартфон P10 lite. У него – средние характеристики и относительно невысокая стоимость.
Новинка располагает 5,2-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей, восьмиядерным процессором HiSilicon Kirin 658 с графикой Mali T830-MP2, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.
Также аппарат оснащен адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 и NFC, модемом 4G LTE, портом USB Type-C и аккумулятором емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Работает устройство под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1.
Стоимость смартфона Huawei P10 lite составляет $369.
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Компания Huawei представила смартфон P10 lite. У него – средние характеристики и относительно невысокая...
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