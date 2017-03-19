Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 получат проводные наушники AKG. Фотографии гарнитуры уже попали в Сеть.

Модель наушников неизвестна. Однако предполагается, что они будут звучать лучше собственных наушников Samsung, которые с недавнего времени стали более-менее нормальными, но далеки от премиального уровня. Бренд AKG принадлежит американской компании Harman, которую Samsung недавно приобрела за $8 миллиардов.





Презентация смартфона Samsung Galaxy S8 состоится 29 марта. В продажу гаджет поступит в конце апреля. Стоимость младшей версии, по слухам, составит 800 евро. Компания готовит к отгрузке 12,5 миллионов аппаратов, чтобы удовлетворить высокий спрос на новинку.

Напомним, что Samsung Galaxy S8 выйдет в 5,8- и 6,2-дюймовой модификациях.