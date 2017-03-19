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Surface Book 2 будет традиционным ноутбуком со встроенной клавиатурой
20.03.2017 15:11 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Microsoft передумала выпускать ноутбуки с отсоединяемой клавиатурой. По данным издания DigiTimes, Surface Book следующего поколения будет традиционным, а стоимость базовой версии составит всего $1000. Для сравнения, цены на ноутбуки текущего поколения начинаются от $1500.
Поговаривают, что устройство сохранит 13,5-дюймовый экран и корпус из магниево-алюминиевого сплава, но получит более современный процессор.
Оригинальный Surface Book оснащается отсоединяемым клавиатурным блоком с островными клавишами и тачпадом. К компьютеру он подключается посредством шарнирного крепления, которое выглядит довольно странно. Отказа от этого механизма позволит придать устройству более премиальный вид и подчеркнет его отличие от планшетов Surface Pro 4.
Официальный анонс Surface Book 2 ожидается в начале апреля.
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Компания Microsoft передумала выпускать ноутбуки с отсоединяемой клавиатурой. По данным издания DigiTimes,...
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