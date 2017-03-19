Samsung Galaxy S8 претендует на звание самого мощного смартфона в мире. В тестовом пакете AnTuTu новинка на базе процессора Exynos 8895 набрала 205 284 балла, тогда как результат действующего рекордсмена iPhone 7 Plus составляет 180 000 баллов.





Galaxy S8 выйдет в двух версиях. Оригинальная модель получит 5,8-дюймовый экран, а компанию ей составит 6,2-дюймовый Galaxy S8+. Оба аппарата будут симметрично изогнутыми и порадуют AMOLED-матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Кнопка Home станет виртуальной, а сканер отпечатков разместится на тыльной стороне рядом с камерой. Также новинкам приписывают новую аппаратную кнопку, которая будет отвечать за активацию голосового помощника Bixby.

Презентация новинок состоится 29 марта. В продажу они поступят 21 апреля. Стоимость младшей модели составит 800 евро, старшей – 900 евро.