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Mass Effect: Andromeda получает низкие оценки

20.03.2017 15:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Electronic Arts сняла запрет на публикацию обзоров по ролевой игре Mass Effect: Andromeda. На данный момент ее средняя оценка составляет 75 баллов. При этом авторитетные издания IGN и GameSpot поставили игре 77 и 60 баллов соответственно, сообщает InGame.

Mass Effect: Andromeda получает низкие оценки

Mass Effect: Andromeda стала самой низко оцененной игрой студии Bioware. Новую часть популярного сериала ругают за ужасную анимацию персонажей – у них резиновые лица, неестественная мимика, а иногда персонажи вовсе держат оружие задом на перед. Также многим не понравился образ главного злодея, который похож на рогатого ребенка и не вселяет чувство страха. Еще журналисты сетуют на посредственный сюжет и плохо проработанных компаньонов. Из положительных моментов отмечаются большие и разнообразные миры, а также хорошая боевая механика система крафта.

Релиз Mass Effect: Andromeda состоится 21 марта.

 
 
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Компания Electronic Arts сняла запрет на публикацию обзоров по ролевой игре Mass Effect: Andromeda. На данный момент ее...

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