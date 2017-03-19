Компания Electronic Arts сняла запрет на публикацию обзоров по ролевой игре Mass Effect: Andromeda. На данный момент ее средняя оценка составляет 75 баллов. При этом авторитетные издания IGN и GameSpot поставили игре 77 и 60 баллов соответственно, сообщает InGame.





Mass Effect: Andromeda стала самой низко оцененной игрой студии Bioware. Новую часть популярного сериала ругают за ужасную анимацию персонажей – у них резиновые лица, неестественная мимика, а иногда персонажи вовсе держат оружие задом на перед. Также многим не понравился образ главного злодея, который похож на рогатого ребенка и не вселяет чувство страха. Еще журналисты сетуют на посредственный сюжет и плохо проработанных компаньонов. Из положительных моментов отмечаются большие и разнообразные миры, а также хорошая боевая механика система крафта.

Релиз Mass Effect: Andromeda состоится 21 марта.