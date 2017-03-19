Абонентам life:) стала доступна новая услуга «Дополнительные деньги». С помощью сервиса даже при отсутствии средств на счете можно совершить важный звонок, отправить сообщение или выйти в интернет.

Подключить услугу можно любым способом, из нижеперечисленных:

USSD-запрос *120#;

голосовое меню 900;

личный кабинет на life.com.by;

мобильное приложение Smart life:).

Срок действия услуги – 7 дней. В течение этого срока абонент может пользоваться услугами связи в рамках лимита 2 рубля.

Стоимость активации услуги «Дополнительные деньги» – 19 копеек. Если предоставленный лимит будет погашен в течении первых суток использования сервиса – плата за активацию не спишется.