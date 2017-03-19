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life:) ввел обещанные платежи

20.03.2017 17:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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life:) ввел обещанные платежи

Абонентам life:) стала доступна новая услуга «Дополнительные деньги». С помощью сервиса даже при отсутствии средств на счете можно совершить важный звонок, отправить сообщение или выйти в интернет.

Подключить услугу можно любым способом, из нижеперечисленных:

  • USSD-запрос *120#;
  • голосовое меню 900;
  • личный кабинет на life.com.by;
  • мобильное приложение Smart life:).

Срок действия услуги – 7 дней. В течение этого срока абонент может пользоваться услугами связи в рамках лимита 2 рубля.

Стоимость активации услуги «Дополнительные деньги» – 19 копеек. Если предоставленный лимит будет погашен в течении первых суток использования сервиса – плата за активацию не спишется.

 
 
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