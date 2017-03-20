﻿ Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года. 21.by
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Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года

21.03.2017 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Беларуси с конца прошлой недели начались продажи обновленного iPhone 6 с 32 ГБ памяти. Гаджет продается по очень адекватной для смартфонов «яблочной» компании цене — 999 рублей. Мы решили проверить, насколько он актуален через 2,5 года после своего появления и какие у него есть отличия от оригинальной «шестерки».

Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года

Та же модель, другая упаковка

32 ГБ модели, появившиеся в нашей стране, имеют тот же индекс, что и 16/64/128 ГБ устройства — А1586 («европейцы»), а вот дизайн упаковки у них отличается — как фронтальной части, так и торцов:

Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года
32 ГБ вариант — слева
Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года
32 ГБ вариант — сверху

Кстати, никаких упоминаний года (2017) в названии нет — это просто iPhone 6 32 ГБ и никак иначе.

Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года

Комплектация точно такая же, как у смартфонов 2014 года — кубик зарядного, lightning-кабель, наушники, краткая инструкция и скрепка для лотка с SIM-картой.

Более быстрая память

Основное и почти единственное отличие между старыми и новыми смартфонами — объем постоянной памяти. Оригинальные iPhone 6 продавались с 16, 64 или 128 ГБ памяти, а новый гаджет — с 32 ГБ.

И если 16 ГБ — по текущим меркам очень мало (там более, что пользователю доступно лишь 12 из них), то 32 ГБ (пользовательских 27,8 ГБ) — вариант, который устроит многих.

Важнее другое — в новом смартфоне используется более быстрая память. Синтетический тест PerfomanceTest Mobile показывает, что скорость записи на диск в 32 ГБ версии выросла в 2 раза по сравнению с оригинальными iPhone 6 — с 35 до 70 Мбит/с!

Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года
Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года

Впрочем, основной параметр (скорость чтения) не изменился и находится на уровне 290 Мбит/с.

Запас мощности есть до сих пор

В AnTuTu смартфон набирает 80 тысяч баллов — это уровень выше среднего. iPhone 6 с легкостью переваривает даже «тяжелые» игры. Например, количество fps в игре WOT Blitz на максимальных настройках не опускалось ниже 50.

Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года

Ложка дегтя — всего 1 ГБ оперативки. Впрочем, для Apple-устройств этот параметр менее важен, чем для Android-смартфонов. На практике минимальное неудобство состоит лишь в потенциально более долгой загрузке программ (в памяти не помещается много приложений, и смартфону приходится постоянно выгружать/загружать их в оперативку).

А что у него с камерами?

Фронтальная камера в iPhone 6 имеет «неприличное» для нашего времени разрешение 1,2 Мп. Впрочем, нареканий к снимкам при хорошем освещении здесь почти нет. Радует то, что фронталка по-минимуму «мылит» картинку и фотографии не получаются «пластилиновыми». Пример:

Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года

Основной модуль — 8 Мп. По нынешним меркам, камера находится на среднем уровне. Снимки в солнечный день получаются отличные, но как только количество света уменьшается, фотографии начинают «сереть», появляется большое количество шума.

Кроме того, камера плохо справляется с контровым светом — есть большой шанс получить высветленный кадр. Примеры фотографий в разных условиях — ниже:

Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года


Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года


Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года


Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года


Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года


Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года


Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года


Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года


Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года


Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года

Батарея — главный минус

К сожалению, iPhone 6 ни 2014 года, ни 2017 не может похвастать высоким временем автономной работы. К примеру, в соответствующем рейтинге GSMArena гаджет получил всего 61 час. На практике при активном использовании смартфон продержится с утра до вечера, но, как правило, не больше.

Покупать или нет?

Если вы давно хотели попробовать iOS, но вас смущала высокая цена «яблочных» устройств, то iPhone 6 (2017) станет прекрасным вариантом — рекомендуем.

Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года

У смартфона хороший и яркий 4,7-дюймовый дисплей, достаточная производительность даже для 3D-игр, нормальная основная камера, а главное — удобная и быстрая операционная система. Основные минусы устройства — слабая батарейка и фронтальная камера всего лишь 1,2 Мп.

Официальная цена iPhone 6 32 ГБ — 999 рублей. При этом iPhone 6 с 16 ГБ памяти сейчас можно купить по цене от 1045 рублей, более новый iPhone 6s с 32 ГБ — за 1120 и выше.

К слову, за эти же деньги (и даже дешевле) можно выбрать Android-флагман более высокого уровня — например, Xiaomi Mi5s или OnePlus 3T. Но это уже совсем другая история.

Обзор iPhone 6 (2017): насколько актуален обновленный смартфон из 2014 года

 
 
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В Беларуси с конца прошлой недели начались продажи обновленного iPhone 6 с 32 ГБ памяти. Гаджет продается по очень адекватной для смартфонов «яблочной» компании...

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