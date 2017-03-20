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В России обнаружили 7 тысяч подземных газовых пузырей

21.03.2017 10:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российские ученые обнаружили на территории Ямало-Ненецкого автономного округа около 7 тысяч подземных газовых пузырей, которые могут взорваться. Об этом сообщает издание Science Alert.

В России обнаружили 7 тысяч подземных газовых пузырей
Кратер, который остался после взрыва пузыря. Изображение: Siberian Times / youtube.com

«Сначала это пузырь, или по-якутски „булгуняк“, а затем со временем он взрывается, происходит выброс газа, — рассказал ТАСС Алексей Титовский, директор департамента науки и инноваций региона. — Именно таким образом появляются огромные воронки».

Впервые эти пузыри обнаружили в 2016 году на сибирском острове Белый. Тогда специалисты нашли 15 мест, в которых земля была мягкой и вела себя как желе под ногами местных жителей.

Теперь выяснилось, что пузырей намного больше, чем было принято считать. Часть газовых пузырей ученые обнаружили во время экспедиций, другую — по космическим снимкам.

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По словам ученых, взятые для анализа пробы показали многократное превышение содержания парниковых газов в пузырях по отношению к средним уровням в атмосфере: метана — в 1000 раз, углекислого газа — в 25. Появление газовых пузырей в этих широтах специалисты связывают с оттаиванием вечной мерзлоты, вызванным общим потеплением на севере Евразии в последние десятилетия.

Ученые собираются продолжить изучение газовых пузырей и оценить, насколько они опасны В их планах — карта пузырей и потенциальных «горячих точек», которые могут взорваться.

 
 
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Российские ученые обнаружили на территории Ямало-Ненецкого автономного округа около 7 тысяч подземных газовых пузырей, которые могут взорваться. Об этом...

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