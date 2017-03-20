﻿ Российские военные показали жизнь на "Черной дыре". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Российские военные показали жизнь на "Черной дыре"

21.03.2017 12:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Журналистов российского телеканала «Звезда» допустили на борт самой бесшумной российской подводной лодки проекта 636.3 «Варшавянка» Б-261 «Новороссийск». Эта лодка получила в НАТО название «Черная дыра» за то, что ее практически невозможно обнаружить.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Подлодка вооружена крылатыми ракетами «Калибр», способными поражать цели на дальности до 2500 км. Корпус субмарины покрыт особым материалом, который скрывает лодку от гидролокаторов.

Командир подлодки, капитан второго ранга Константин Табачный отметил, что, кроме ракет, «Новороссийск» имеет мощное торпедное вооружение и получил новые мины.

Техник моторной группы Сергей Тихонов отметил, что лодка настолько тихая, что при работающих дизелях можно спокойно разговаривать. На субмаринах прошлых проектов это было невозможно.

«Новороссийск» способен засечь корабль противника за 300 километров и при необходимости уничтожить его ракетой или торпедой.

Благодаря современному инерциальному комплексу подлодка может точно определить свое местоположение без всплытия.

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналистов российского телеканала «Звезда» допустили на борт самой бесшумной российской подводной лодки проекта 636.3 «Варшавянка» Б-261 «Новороссийск». Эта лодка...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Американцы показали бронетранспортер с боевым лазером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика