Журналистов российского телеканала «Звезда» допустили на борт самой бесшумной российской подводной лодки проекта 636.3 «Варшавянка» Б-261 «Новороссийск». Эта лодка получила в НАТО название «Черная дыра» за то, что ее практически невозможно обнаружить.

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Подлодка вооружена крылатыми ракетами «Калибр», способными поражать цели на дальности до 2500 км. Корпус субмарины покрыт особым материалом, который скрывает лодку от гидролокаторов.

Командир подлодки, капитан второго ранга Константин Табачный отметил, что, кроме ракет, «Новороссийск» имеет мощное торпедное вооружение и получил новые мины.

Техник моторной группы Сергей Тихонов отметил, что лодка настолько тихая, что при работающих дизелях можно спокойно разговаривать. На субмаринах прошлых проектов это было невозможно.

«Новороссийск» способен засечь корабль противника за 300 километров и при необходимости уничтожить его ракетой или торпедой.

Благодаря современному инерциальному комплексу подлодка может точно определить свое местоположение без всплытия.