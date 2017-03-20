МИНСК, 21 мар — Sputnik. Мобильный оператор — компания МТС — проинформировал своих абонентов о повышении с 1 апреля 2017 года тарифов на ряд оказываемых услуг.

Сообщение об этом размещено на сайте компании.

"Изменение тарифов обусловлено ростом дополнительных затрат компании на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрение новых технологий, повышение качества оказываемых услуг, и составит не более 9% в сторону увеличения к уровню текущих тарифов на услуги МТС", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что изменение стоимости тарифов на услуги МТС осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.

Несколько дней назад МТС заявил о том, что вместе с Белорусской железной дорогой планирует создать на 19 крупнейших вокзалах Беларуси зоны бесплатного Wi-Fi. Тогда в компании пояснили, что проект направлен на повышение туристической привлекательности республики, а бесплатный интернет будет доступен на вокзалах уже к лету текущего года.

Во вторник, как уже сообщал Sputnik, было объявлено о повышении также в среднем на 9% некоторых услуг почтовой связи как для юрлиц, так и граждан.