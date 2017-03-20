Приобретение хорошего фотоаппарата связано с обязательной его проверкой, так как зеркальное устройство стоит достаточно дорого, и порой его цена бывает выше, чем...

Проверьте состояние корпуса, осмотрев его со всех сторон. Корпус не должен содержать никаких следов механического воздействия. Все заглушки должны быть на месте. Кнопки и вращающиеся элементы должны исправно работать и не залипать.

Если уже на этом этапе вы заметили, что продавец хитрит и пытается продать вам недоукомплектованный товар, то сделайте заказ такси и поезжайте в другой магазин — тут вам уже делать нечего. Карта памяти должна легко встать на место, после чего нужно удостовериться в ее корректном взаимодействии с объективом, который штатно установлен на фотоаппарате. Сделайте снимки, постепенно отдаляя объект, чтобы узнать о работе экспозиции и уровня фокусировки. После этого сделайте серийную съемку, запишите видео и оцените все кадры, просмотрев их детально на мониторе.

После того, как проверка прошла успешно, и вы стали счастливым обладателем качественного аппарата, можно заказать такси недорого и отправиться на природу, чтобы сделать свои первые профессиональные кадры, которые потом можно распечатать и разместить в квартире на долгую память.