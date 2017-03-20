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Как проверить состояние фотоаппарата при покупке?
21.03.2017 09:29 — Новости Hi-Tech | Сетевые решения
Приобретение хорошего фотоаппарата связано с обязательной его проверкой, так как зеркальное устройство стоит достаточно дорого, и порой его цена бывает выше, чем у машины. Это касается не только фотоаппаратов б/у, но и новых, которые вы берете в магазине. Если вы мало разбираетесь в подобной технике, то нежелательно брать вещь с рук, так как попадается очень много мошенников, которые никогда не предупредят вас о скрытых дефектах. <a href="http://mostaxiprestige.ru/">Заказ такси в Москве</a> для поездки в специализированный салон обойдется вам недорого, поэтому можно смело отправляться за своей мечтой.
Никогда не берите фотоаппарат, который стоял на витрине. Лучше будет, если при вас вскроют коробку с новым устройством. Проверять фотоаппарат желательно в такой последовательности: </p>
<ol>
<li>Проверьте состояние корпуса, осмотрев его со всех сторон. Корпус не должен содержать никаких следов механического воздействия. Все заглушки должны быть на месте. Кнопки и вращающиеся элементы должны исправно работать и не залипать. <br>Если уже на этом этапе вы заметили, что продавец хитрит и пытается продать вам недоукомплектованный товар, то сделайте <a href="http://mostaxiprestige.ru/">заказ такси</a> и поезжайте в другой магазин — тут вам уже делать нечего. </li>
<li>Карта памяти должна легко встать на место, после чего нужно удостовериться в ее корректном взаимодействии с объективом, который штатно установлен на фотоаппарате. </li>
<li>Сделайте снимки, постепенно отдаляя объект, чтобы узнать о работе экспозиции и уровня фокусировки. После этого сделайте серийную съемку, запишите видео и оцените все кадры, просмотрев их детально на мониторе. </li>
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<p>После того, как проверка прошла успешно, и вы стали счастливым обладателем качественного аппарата, можно <a href="http://mostaxiprestige.ru/">заказать такси недорого</a> и отправиться на природу, чтобы сделать свои первые профессиональные кадры, которые потом можно распечатать и разместить в квартире на долгую память. </p>
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Приобретение хорошего фотоаппарата связано с обязательной его проверкой, так как зеркальное устройство стоит достаточно дорого, и порой его цена бывает выше, чем...
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